Einer Umfrage von Polygiene zufolge geben 3 von 4 Personen an, aus Sorge vor Viren jetzt mehr zu waschen. Waschen kostet Zeit und ist lästig, aber vor allem belastet es die Umwelt über alle Maßen.

STOCKHOLM, 17. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Wir wollten das Verbraucherverhalten beim Waschen sowie deren Haltung zum Waschen im Zusammenhang mit der Pandemie untersuchen und befragten daher 625 US-Amerikaner*, um das herauszufinden.Schon vor Covid-19 wurden in den USA pro Woche durchschnittlich sieben Maschinenladungen gewaschen. Der in der Umfrage gezeigte Anstieg von 20 % entspräche ungefähr einer Zunahme von über 3,5 Millionen Autos allein in den USA** (die Gesamtsumme aller Elektrofahrzeuge in den USA liegt bei rund 1,5 Millionen).