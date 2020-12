RBC belässt Evotec auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Evotec nach einer Meilensteinzahlung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Charles Weston wertete die Fortschritte in der Kooperation mit Bristol Myers Squibb positiv für den Hamburger Wirkstoffforscher. Mit der Aussicht auf eine Umsatzbeteiligung, sollten aus der Allianz Medikamente bis hin zur Marktreife entstehen, verminderten sich die Risiken in der Technologieplattform und in den Forschungsprojekten des MDax-Unternehmens. Weston schätzte die Umsätze durch die Meilensteine auf 16 Millionen Euro. Diese dürften im kommenden Jahr fließen./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 02:15 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2020 / 02:21 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.