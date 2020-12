Ostrum AM: Schuldenmachen bleibt billig

Dank der anhaltenden Unterstützung durch die Geldpolitik steigt gleichzeitig mit der immer höheren Staatsverschuldung auch die Schuldentragfähigkeit der Staaten. Die effektiven Kosten der Verschuldung in der Eurozone werden auch im kommenden Jahr sinken. Dies schreibt Stéphane Déo, in seinem jüngsten Marktkommentar. Seine Einschätzung stützt der Marktexperte beim französischen Asset Manager Ostrum auf die Beobachtung der effektiven Zinsen, also der im Schnitt auf die gesamten ausstehenden Staatsanleihen zu zahlenden Rate.

Seit Beginn 2000 befinden sich diese für die Länder Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien in einer permanenten Abwärtsbewegung, die auch im kommenden Jahr weiter anhalten werde, so Déo. Erstens, weil neue Schuldtitel mit immer niedrigeren Kupons ausgegeben werden. Zweitens, weil die fälligen Schulden, die in der Vergangenheit mit hohen Kupons ausgegeben wurden, durch Anleihen mit einem niedrigeren Kupon ersetzt werden.