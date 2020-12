Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Adidas und Puma gesucht Kurz vor dem Weihnachtsfest haben sich Anleger bei Adidas und Puma in Kauflaune gezeigt. Puma-Aktien erklommen sogar ein Rekordhoch. Sie verteuerten sich in der Spitze um fast vier Prozent auf 89,10 Euro. Aktien von Adidas setzten sich mit plus …