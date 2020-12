Datametrex AI steigert Anzahl der COVID-19-Tests in der Film- und TV-Branche

Ab Januar 2021 hat das Unternehmen Aufträge für weitere drei Film- und Fernsehproduktionen in Toronto sowie weitere sechs Film- und Fernsehproduktionen in Vancouver erhalten. Das Unternehmen erbringt zurzeit Dienstleistungen für sechs Produktionsunternehmen in Toronto sowie elf Produktionsunternehmen in Vancouver und führt etwa 6.000 Tests pro Woche durch. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Anzahl mit den zusätzlichen Projekten in seiner Pipeline deutlich steigen wird.

Datametrex hat seine Testlaboreinrichtungen in Vancouver aufgerüstet. Das Labor verfügt nun über eine Kapazität von bis zu 10.000 COVID-19-Tests pro Woche mit der Möglichkeit, diese Kapazität im Bedarfsfall weiter zu erhöhen.

Laut Creative BC ist Vancouver das drittgrößte Produktionszentrum Nordamerikas mit einem Wert von 3,2 Milliarden CAD in den Jahren 2018/19. British Columbia ist die Heimat mehrerer erstklassiger Film- und Fernsehstudios, einschließlich Bridge Studios, Mammoth Studios, Vancouver Film Studios, North Shore Studios, Ironwood Studios, Canadian Motion Picture Park und The Crossing Studios. (Quelle: CreativeBC Film Commission - https://www.creativebc.com/about-us/research-and-reports/index).

Die gesamte Film- und Fernsehproduktion in Kanada weist ein Produktionsvolumen von 8,92 Milliarden CAD sowie 179.000 äquivalente Vollzeit-Arbeitsplätze auf. Im März 2020 wurde die Branche weltweit stillgelegt und in Vancouver, das für 37 Prozent der kanadischen Produktionen verantwortlich zeichnet, und den umliegenden Gebieten drehten 46 Produktionen – ohne den TV-Werbemarkt. Jede der Shows würde ein Filmteam von mindestens 100 Personen aufweisen. (Quelle: CreativeBC Film Commission - https://www.creativebc.com/about-us/research-and-reports/index)

Der nächstgrößte Film- und Fernsehmarkt ist Ontario, der für 34 Prozent der kanadischen Produktionen verantwortlich zeichnet. Im Jahr 2019 beschäftigte die Film- und Fernsehbranche von Toronto direkt über 28.000 Mitarbeiter, die ein Produktionsvolumen von 3,17 Milliarden CAD repräsentieren. (Quelle: CreativeBC Film Commission - https://www.creativebc.com/about-us/research-and-reports/index)