DGAP-News Your Family Entertainment AG: Launch der RiC Sender in UK: Vision247 nimmt RiC TV und RiC International in das Angebot von ONEHUBTV auf (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.12.2020, 10:07 | 44 | 0 | 0 17.12.2020, 10:07 | Your Family Entertainment AG: Launch der RiC Sender in UK: Vision247 nimmt RiC TV und RiC International in das Angebot von ONEHUBTV auf ^

Launch der RiC Sender in UK: Vision247 nimmt RiC TV und RiC International in das Angebot von ONEHUBTV auf

München - 17. Dezember 2020 - Pünktlich zur Weihnachtszeit kann die Your Family Entertainment AG die Aufnahme ihrer linearen TV-Sender RiC TV und RiC International in das Portfolio von V247-ONEHUBTV in Großbritannien bekannt geben. Die familienfreundlichen 24-Stunden-Programme können ab sofort von allen ONEHUBTV-Kunden in Großbritannien gesehen werden. RiC der Rabe, ursprünglich geboren in Ravensburg, ist der Kult-Charakter aus der bekannten Zeichentrickserie und das Maskottchen der YFE-Senderfamilie. Der Launch von RiC bei ONEHUBTV ist ein großartiger nächster Schritt in der Internationalisierung des Senders, der unmittelbar auf den Start des Schwestersenders RiK in der Slowakei folgt.

Die brandneue globale OTT-Plattform ONEHUBTV bietet ihren Zuschauern über 80 lineare TV-Kanäle sowie VOD-Inhalte und plant, innerhalb der nächsten 12 Monate international über 300 lineare Kanäle übertragen zu können. ONEHUBTV ist verfügbar unter: www.onehubtv.com.

Die RiC-Sender bieten prämierte Serien in Englisch und Deutsch für die ganze Familie. Der große Teil der RiC-Geschichten basiert dabei auf populären Kinderbüchern un. Mit neuen Lockdowns in ganz Europa kommt der Start von RiC auf ONEHUBTV genau zur rechten Zeit, um Kindern und Familien in der aktuellen Pandemie Ablenkung zu bieten, insbesondere über die Feiertage. Die Programme von RiC fördern soziale Werte und bieten sichere Unterhaltung für Kinder. Eltern können sich dabei jederzeit darauf verlassen, dass RiC die richtige Unterhaltung für ihre Kinder bietet.







