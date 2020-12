Usercentrics sichert 17 Millionen Euro Series B-Finanzierung und expandiert in die USA (FOTO)

München (ots) - Das Münchner RegTech-Unternehmen Usercentrics, SaaS-Anbieter

einer der führenden Consent Management Plattformen (CMP)

(https://usercentrics.com/de/) , sichert sich 17 Millionen Euro frisches

Kapital. Lead Investor der Series B-Finanzierungsrunde ist der US-amerikanische

Venture-Capital Fund " Full In Partners (https://fullinpartners.com/) ". Auch

die Bestandsinvestoren Alstin Capital, Reimann Investors und Cavalry Ventures

beteiligen sich erneut.



Mit der Software-Lösung von Usercentrics, können Unternehmen und

Webseitenbetreiber die Einwilligungen (engl. Consent) ihrer Besucher technisch

einholen, verwalten und für den Fall einer Prüfung dokumentieren. Das ist

wichtig, da die Nutzereinwilligung gemäß der EU-weit gültigen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in den meisten Fällen die Rechtsgrundlage

für den Einsatz von Webtechnologien zu Marketing- und Werbezwecken ist.





"Die Marketing-Strategie datenschutzkonform zu gestalten, stellt vieleUnternehmen vor eine große Herausforderung. Denn AI und Machine Learning Modellebenötigen granulare Daten, welche wiederum die Einwilligung des Nutzersvoraussetzen. Diese muss granular, wissentlich informiert, vorab eingeholt unddokumentiert werden. Unser Unternehmen verarbeitet momentan über eine MilliardeEinwilligungen pro Tag für viele führende Enterprise Unternehmen. Wir sind festdavon überzeugt, mit dem frischen Kapital und der strategischen Unterstützungdurch unsere Investoren Weltmarktführer im Bereich Consent und PreferenceManagement zu werden", kommentiert Mischa Rürup, CEO und Gründer vonUsercentrics die neue Finanzierungsrunde.Frische Kapitalspritze für die Expansion und die globale WachstumsstrategieInnerhalb der letzten 12 Monate hat Usercentrics seinen Umsatz vervierfacht undbeschäftigt nun knapp 100 Mitarbeiter, davon über 50 Entwickler. Dank einerfokussierten Expansionsstrategie unter der Leitung von Chief Revenue OfficerJürgen Weichert, der 2019 von Google zu Usercentrics kam, zählt das Unternehmenheute u.a. Unternehmen wie Daimler Global, Porsche und Zalando zu seinen Kunden."Mit der DSGVO (GDPR) haben wir in Europa einen Exportschlager geschaffen, dernun weltweit Nachahmer findet. Daher gilt auch der Anspruch von Usercentrics,Europas Exporthit im Bereich Consent Management in der ganzen Welt zu sein", soLukas Bennemann, Partner bei Alstin Capital.Dr. Ulrich Bergmoser, Managing Director von Reimann Investors kommentiert: "DasUnternehmen hat auf eindrucksvolle Art die Skalierungsfähigkeit seiner ConsentManagement Platform in Europa unter Beweis gestellt. Dank seiner strategischen