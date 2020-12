Investitionen des Baugewerbes im Jahr 2019 um 6,2 % gestiegen / Investitionen in Sachanlagen auf höchstem Stand seit 1995

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2019 haben die Bauunternehmen in Deutschland mit 20

und mehr Beschäftigten knapp 5,0 Milliarden Euro in Sachanlagen investiert. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 290 Millionen Euro

mehr als 2018 (+6,2 %). Damit erreichte das Investitionsvolumen den höchsten

Stand seit 24 Jahren (1995: 4,7 Milliarden Euro).



Die Investitionen in Sachanlagen (z. B. Baumaschinen, Geräte und Gebäude) haben

sich im Vorjahresvergleich in nahezu allen Wirtschaftszweigen des Baugewerbes

erhöht. Die stärksten relativen Zuwächse gab es in den Wirtschaftszweigen

Sonstiger Tiefbau mit +17,1 % auf 397 Millionen Euro, Leitungstiefbau mit +16,8

% auf 537 Millionen Euro und bei den Bauinstallationen mit +11,3 % auf 881

Millionen Euro.







Wirtschaftszweigen Bau von Straßen mit -5,8 % auf 904 Millionen Euro und im

Sonstigen Ausbau mit -2,1 % auf 279 Millionen Euro.



Methodischer Hinweis:



In dieser Pressemitteilung werden unter Unternehmen rechtliche Einheiten

verstanden. Diese werden definiert als kleinste rechtlich selbstständige

Einheiten, die aus handels- bzw. steuerrechtlichen Gründen Bücher führen.



Das Baugewerbe wird hier ohne die Erschließung von Grundstücken und ohne

Bauträger ausgewiesen.



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen

sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



Weitere Auskünfte:



Struktur des Produzierenden Gewerbes,



Telefon: +49 (0) 611 / 75 37 83,



www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt



Pressestelle



Telefon: +49 611-75 34 44

www.destatis.de/kontakt



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4793350

OTS: Statistisches Bundesamt





Rückläufig waren die Investitionen in Sachanlagen im Vergleich zu 2018 in denWirtschaftszweigen Bau von Straßen mit -5,8 % auf 904 Millionen Euro und imSonstigen Ausbau mit -2,1 % auf 279 Millionen Euro.Methodischer Hinweis:In dieser Pressemitteilung werden unter Unternehmen rechtliche Einheitenverstanden. Diese werden definiert als kleinste rechtlich selbstständigeEinheiten, die aus handels- bzw. steuerrechtlichen Gründen Bücher führen.Das Baugewerbe wird hier ohne die Erschließung von Grundstücken und ohneBauträger ausgewiesen.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Struktur des Produzierenden Gewerbes,Telefon: +49 (0) 611 / 75 37 83,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4793350OTS: Statistisches Bundesamt