PTC übernimmt SaaS PLM-Marktführer Arena Solutions

MÜNCHEN, 17. Dez. 2020 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ: PTC) übernimmt Arena Solutions, Inc. (Arena Solutions), den branchenführenden Anbieter von SaaS-Plattformen (Software as a Service) für das Product Lifecycle Management (PLM). Die Übernahme unterstützt die Strategie von PTC, im schnell wachsenden Markt für SaaS-basierte Produktentwicklungssoftware führend zu sein, und ermöglicht es dem Unternehmen, eine komplette CAD + PLM SaaS-Lösung anzubieten. Die Vereinbarung sieht vor, dass PTC Arena Solutions für 715 Millionen US-Dollar erwirbt. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und des Abschlusses der behördlichen Prüfung wird die Übernahme voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein.

"Vor einem Jahr ist PTC mit der Übernahme von Onshape in die SaaS-Welt für Produktentwicklungssoftware eingestiegen", sagt Jim Heppelmann, Präsident und CEO von PTC. "Dieser Schritt spiegelte unsere feste Überzeugung wider, dass sich unser Markt in seiner Bereitschaft, SaaS-Technologien zu übernehmen, einem Wendepunkt nähert und damit dem Trend folgt, der in vielen anderen Softwaremärkten zu beobachten ist. Die Auswirkungen von COVID-19 haben diesen unausweichlichen Wandel dramatisch beschleunigt. Umfragen bei PTC Kunden zeigen, dass die Bereitschaft für SaaS PLM seit Beginn der Pandemie um 25 % gestiegen ist. Wir gehen davon aus, dass die Übernahme von Arena unsere Führungsposition deutlich ausbauen wird, während wir die Zukunft unserer Branche neu definieren."

Arena Solutions mit Hauptsitz in Foster City, Kalifornien, betreut mehr als 1.200 Kunden aus der Elektronik-, Hightech- und Medizintechnikbranche, darunter führende Innovatoren wie Nutanix, Peloton, Sonos und Square. Darüber hinaus wird Arena die Präsenz von PTC im attraktiven Mittelstandsmarkt, in dem sich SaaS-Lösungen zum Standard entwickeln, umfassend erweitern.

"Als SaaS-PLM-Pionier waren wir die Ersten, die erkannten, dass Ingenieure und Produktentwickler von einem neuen Paradigma in der Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten und Produktinnovationen vorantreiben, profitieren würden", sagt Craig Livingston, Präsident und CEO von Arena Solutions. "Anfangs waren wir dem Markt voraus, aber in den vergangenen Jahren haben wir eine Beschleunigung der Nachfrage erlebt. Diese Akquisition bestätigt unsere ursprüngliche Vision, und wir freuen uns, dass wir uns einem etablierten Marktführer im Bereich CAD und PLM anschließen können, der die Umstellung des Marktes auf SaaS beschleunigt."