Kaye stellt den Kaye Log -80 Vaccine Temperature Logger für den Kühlkettenmarkt vor, um die Anforderungen an Lagerung und Transport von COVID-19-Impfstoffen zu erfüllen

Kaye ist seit über 60 Jahren führend in der Validierung und Überwachung kritischer Prozessdaten in Pharma und Biotech. Mit der Einführung des Kaye Log -80 Vaccine Temperature Logger und der KayeTrack Cloud hat Kaye die gleichen Qualitätsprinzipien angewandt, um die Validierung und Sicherheit der Kühlkette zu gewährleisten. Dieser NFC-Logger mit externer Sonde ermöglicht die präzise Aufzeichnung und Überwachung von Produkten, die Trockeneis-Pellets für den Transport und die Lagerung in der Kühlkette verwenden. Ein Öffnen das Kühlkontainers z.B. zur Entnahme eines Temperaturloggers, kann bei Lieferungen von Impfstoffen bei -70°C (-94°F) schnell zu einem Anstieg der Innentemperatur auf ein kritisches Niveau führen.

