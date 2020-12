In einem Jahr, das mit einer globalen Gesundheitskrise begann, die wirtschaftliche und geopolitische Marktveränderungen auslöste, wurde Agilität zu einem entscheidenden Merkmal für den Erfolg, so die Studie. Workday befragte mehr als 1.000 Vorstände und Geschäftsführer mit dem Ziel, die wichtigsten Herausforderungen und Chancen für das Office of the CEO, of the Chief Financial Officer (CFO), of the Chief Human Resources Officer (CHRO) und of the Chief Information Officer (CIO) bei der Einführung digitaler Best Practices für mehr organisatorische Agilität zu identifizieren. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die Unternehmensführung plant, die Umsetzung digitaler Initiativen zu beschleunigen. Ein Drittel der Befragten gab an, dass die einzige Maßnahme, die die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber zukünftigen Krisen verbessern würde, die Beschleunigung des digitalen Wandels ist.

Zentrale Ergebnisse der Umfrage sind:

Umsätze im digitalen Bereich überwiegen und nehmen weiter zu. Mehr als ein Drittel der Unternehmen erwartet, dass in den kommenden drei Jahren 75 % oder mehr ihres Umsatzes im digitalen Bereich erzielt werden (entweder durch digitale Produkte oder traditionelle Waren, die über den Online-Handel verkauft werden). Seit 2019 hat sich diese Zahl verdreifacht, damals traf nur jedes zehnte Unternehmen die gleiche Prognose.

Mehr als ein Drittel der Unternehmen erwartet, dass in den kommenden drei Jahren 75 % oder mehr ihres Umsatzes im digitalen Bereich erzielt werden (entweder durch digitale Produkte oder traditionelle Waren, die über den Online-Handel verkauft werden). Seit 2019 hat sich diese Zahl verdreifacht, damals traf nur jedes zehnte Unternehmen die gleiche Prognose. Es ist einfacher die Tools zu wechseln, als Gewohnheiten und Einstellungen. Während mehr als die Hälfte der Unternehmen (56 %) angeben, ihre Technologie sei mit den Zielen der digitalen Transformation im Einklang, sagen nur 16 % dasselbe über die Kultur ihres Unternehmens. Ohne zusätzliches Augenmerk auf Mitarbeiter und Unternehmenskultur, laufen diese Gefahr, nicht die gewünschten Ergebnisse für Technologieinvestitionen zu erzielen.

Während mehr als die Hälfte der Unternehmen (56 %) angeben, ihre Technologie sei mit den Zielen der digitalen Transformation im Einklang, sagen nur 16 % dasselbe über die Kultur ihres Unternehmens. Ohne zusätzliches Augenmerk auf Mitarbeiter und Unternehmenskultur, laufen diese Gefahr, nicht die gewünschten Ergebnisse für Technologieinvestitionen zu erzielen. Agilität betrifft auch Technologie-Investitionen . Mehr als drei Viertel (77 %) der Unternehmen geben an, dass ihre Organisation schnell auf fehlgeschlagene Investitionen in neue Technologien reagiert (Technologie, die nicht erfolgreich eingesetzt oder genutzt wird) - ein Anstieg von 70 % seit 2019.

. Mehr als drei Viertel (77 %) der Unternehmen geben an, dass ihre Organisation schnell auf fehlgeschlagene Investitionen in neue Technologien reagiert (Technologie, die nicht erfolgreich eingesetzt oder genutzt wird) - ein Anstieg von 70 % seit 2019. Kontinuierliche Unternehmensplanung entwickelt sich zur neuen Best Practice. Bei fast der Hälfte (43 %) der befragten Unternehmen, die bereits vor der Pandemie eine kontinuierliche Planung eingeführt hatten, deuten drei zentrale Faktoren auf eine erfolgreiche Umsetzung hin: Zugang zu Daten, Einsatz intelligenter Technologien und eine agile Kultur.

Im Bericht werden Strategien für Unternehmen aufgezeigt, wie sich Hindernisse bei der Einführung digitaler Technologien überwinden lassen, um eine größere organisatorische Agilität zu erreichen. Dazu gehören der Aufbau einer flexiblen Unternehmenskultur, Investitionen in intelligente Technologien zur Steigerung des digitalen Umsatzwachstums, die Sicherstellung des Zugriffs auf Echtzeitdaten für die Entscheidungsfindung und die stärkere Zusammenarbeit funktionsübergreifender Teams, um das Up- und Reskilling von Mitarbeitern zu fördern.