Save the Date: Digitale Pressekonferenz am 14. Januar / "Game Changer in der Pandemie - Wie ist die Stimmung in der deutschen Biotechnologiebranche?"

Berlin (ots) - Wir möchten Sie schon jetzt auf unsere für Donnerstag, den 14. Januar 2021, um 10:00 Uhr angesetzte digitale Pressekonferenz zum Thema " Game Changer in der Pandemie - Wie ist die Stimmung in der deutschen Biotechnologiebranche?" aufmerksam machen, bei der wir die aktuelle Lage der deutschen Biotechnologiebranche und die Trends für die Zukunft beleuchten werden.



- Wie schätzen die Biotechnologie-Unternehmen ihre aktuelle und zukünftige Situation ein?