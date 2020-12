Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Mit der Corona-Pandemie liegt ein schwieriges Jahr 2020 hinterder Fitness- und Gesundheitsbranche: Nach einem ersten Lockdown im Frühjahrmussten Fitnessstudios im November erneut landesweit schließen. "Mit dem raschenLaunch unserer Online-Plattform und Apps gelang es uns, die Auswirkungeneinzudämmen. Das schnelle Entwickeln von zusätzlichen digitalen Konzepten, mitdenen Mitglieder weiterhin ihr funktionelles Training absolvieren und dabei vonihren Clubs bestmöglich begleitet werden können, war für uns eine immenseKraftanstrengung, die wir als Unternehmergemeinschaft gut bewältigt haben", sagtNiclas Bönström, Gründer und Geschäftsführer von Europas größterFrauenfitnessmarke Mrs.Sporty. Für das kommende Jahr 2021 zeigt sich Mrs.Sportyoptimistisch. "Die gegenseitige Unterstützung innerhalb unseres Franchisesystemsund die Investitionen in die Digitalisierung macht eine Franchise-Gründung mitunserem Hybridmodell im Fitnessbereich jetzt noch attraktiver", davon ist NiclasBönström fest überzeugt. Denn neben bestehenden Franchise-Partner*innen, dieeinige Clubs aus dem System übernommen haben, hat die Fitnessmarke im DACH-Markt(Deutschland, Österreich, Schweiz) in diesem Jahr sogar 30 neue Partner*innenfür Clubnachfolgen und Neueröffnungen in 2020/2021 gewonnen.- Mrs.Sporty konnte mithilfe der Franchise-Community und Digitalisierung dieAuswirkungen der Corona-Einschränkungen eindämmen- Neben Clubübernahmen durch bestehende Partner*innen gelang es Mrs.Sporty 2020sogar, 30 neue Partner*innen auf DACH-Ebene zu gewinnen- Mrs.Sporty rechnet damit, Ende 2021 wieder das Vorjahresniveau in Bezug aufStandorte erreicht zu haben- Prognose: Hybridmodelle sind die Zukunft der FitnessbrancheDie COVID-19-Pandemie und die beiden Lockdowns haben die Fitnessbranche inmitteneiner starken Wachstumsphase getroffen. Auch Mrs.Sporty musste seineExpansionsziele für 2020 zurückstellen und geplante Cluberöffnungen in daskommende Jahr verschieben. Drei Neueröffnungen konnten 2020 realisiert werden,davon zwei in Deutschland und eine in der Schweiz. "Der Aufbau weiterer neuerClubs und die Mitgliedergewinnung wären aufgrund der Lockdowns kaum möglichgewesen. Unser Fokus lag in diesem Jahr auf der Gewinnung von Partner*innen fürClubnachfolgen in der DACH-Region", so Bönström.Cluberöffnungen für 2021 geplantFür 2021 zeigt sich das Fitnessunternehmen zuversichtlich. Denn nebenbestehenden Partner*innen, die zusätzlich weitere Clubs übernommen haben, gelang