Türkische Automobilindustrie bietet Potenzial für europäische Hersteller im Transformationsprozess (FOTO)

Bursa, Türkei (ots) - Ohne großes Aufsehen hat sich die Türkei in den

vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Zuliefer- und Produktionsstandorte

für europäische Autohersteller entwickelt. Mit ihrem Know-how und qualifizierten

Fachkräften will die türkische Automobil- und Zulieferbranche die

internationalen Hersteller dabei unterstützen, die Herausforderungen der Zukunft

zu meistern.



Schon seit vielen Jahren ist die türkische Fahrzeug- und Zulieferindustrie ein

verlässlicher Partner der internationalen Automobilbranche. Auch wenn die Türkei

als Standort für die Automobilindustrie bislang eher selten im Fokus der Medien

stand, hat sie sich eine international führende Position erarbeitet. So belegt

die Türkei laut dem türkischen Automobil- und Zuliefererverband TAYSAD den

ersten Rang bei den Autoimporten der EU-Staaten. Allein im Jahr 2019 importierte

die EU mehr als eine Million Fahrzeuge aus der Türkei.





Erste Wahl bei den EinkäufernAuch bei vielen Zulieferteilen sind türkische Unternehmen erste Wahl bei denEinkäufern der internationalen Autoindustrie: Auf der Welt gibt es kaumAutomobile, in dem nicht Teile und Komponenten von Zulieferern aus der Türkeieingebaut sind. Namhafte internationale Automarken wie Ford, Toyota, Fiat,Renault oder Honda produzieren in der Türkei. Einen weiteren Schwerpunkt bildenNutzfahrzeuge, in der Produktion von Bussen zählt die Türkei sogar zurWeltspitze. Unter anderem sind hier internationale Firmen wie MAN undMercedes-Benz sowie global agierende türkische Unternehmen wie Karsan, Temsa,Otokar und BMC ansässig.Autohersteller, die mit Betrieben in der Türkei zusammenarbeiten, schätzen dieWirtschaftlichkeit und Produktivität ebenso wie das hohe Qualitätsniveau und dasInnovationspotenzial der türkischen Zulieferer. So lobt Steven Young, Präsidentvon Bosch Turkey , die hohe Qualifikation und Mobilität der Mitarbeiter, die derKonzern in seinen türkischen Standorten beschäftigt. Angesichts der gutenErfahrungen habe man die Präsenz in der Türkei stetig ausgebaut, berichtetYoung. In den vergangenen zehn Jahren habe Bosch in der Türkei 1,3 MilliardenEuro investiert und die Zahl der Mitarbeiter von 8.000 auf 18.000 mehr alsverdoppelt.Zukunftsprojekt E-MobilitätDen rasanten Transformationsprozess in der Autoindustrie mit all seinenunternehmerischen Herausforderungen hat die türkische Auto- und Zulieferbranchezum Anlass genommen, um ihr Profil weiter zu schärfen und ihren internationalenPartnern ebenso innovative wie wirtschaftliche Lösungen zu bieten. Eines derLeuchtturmprojekte ist hierbei die Entwicklung des Elektroautos TOGG, dessen