FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die ungebrochen gute Stimmung im Technologiesektor hat die Infineon -Aktien am Donnerstag auf ein Hoch seit 2001 getrieben. Zwar sah es zuletzt stellenweise so aus, als ob das Interesse der Anleger an der Branche, die in der Corona-Krise als Gewinner des Digitalisierungsbedarfs galt, nachlasse. Wer daran glaubte, wird nun aber eines Besseren belehrt: In New York hatte der technologielastige und wegweisende Nasdaq-100-Index am Vorabend den nächsten Rekord aufgestellt und die Standardwerte im Dow Jones Industrial erneut in den Schatten gestellt.

Dies strahlte nun auch positiv aus nach Europa, wo der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology um 0,75 Prozent stieg - wenn auch in seinem Fall noch ohne Rekord. Die Aktien von Infineon fielen dabei mit einem Kursplus von 1,1 Prozent innerhalb der Branche und im Dax positiv auf. Für die ebenfalls dem Tech-Sektor zugerechneten Aktien von SAP ging es um 0,8 Prozent hoch. Unter den mittelgroßen Werten im MDax waren die Aktien von Teamviewer mit einem Anstieg um 5,5 Prozent führend./tih/jha/