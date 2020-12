Drees & Sommer und Würth kooperieren bei innovativem Gebäudeelement (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart/Künzelsau (ots) - Noch immer erschweren Faktoren wie eine schlechteWitterung unnötig das Vorankommen vieler Baustellen in Deutschland. Dabei ließensich viele Gebäudeelemente längst in der Halle und in Serie vorfertigen. Wer aufein solches, sogenanntes modulares vorgefertigtes Bauen setzt, kann nicht nurbei der Planung, Produktion und Montage erhebliche Zeit- und Kostenvorteilerealisieren. Bessere Arbeitsbedingungen für Fachkräfte und mehrUmweltfreundlichkeit sind ebenso möglich. Im Bereich der technischenGebäudeausrüstung, kurz TGA, sind modulare Lösungen bislang allerdings rar.Ändern wollen das die Drees & Sommer SE und die Adolf Würth GmbH & Co. KG mitSitz in Künzelsau: Gemeinsam haben beide Unternehmen ein neues, innovativesTGA-Modul entworfen. Eingesetzt in dieser Art und Dimension wird es erstmaligbeim Drees & Sommer-Büroneubau für den Eigenbedarf an den Oberen Waldplätzen amFirmenhauptsitz in Stuttgart.Damit digitale Arbeitsweisen nicht nur bei der Planung, sondern auch auf derBaustelle flächendeckend den Takt vorgeben, gilt es Themen wie digitales LeanConstruction Management für schlanke Bauprozesse, Just-in-Time-Lieferprozesseund die Hallenproduktion konfektionierter Bauteile voranzutreiben. Ähnlich wiein der produzierenden Industrie lassen sich so auch in der Bauwirtschaftwiederkehrende Abläufe digital standardisieren und Teileinheiten eines Gebäudesvorfertigen."Statt heute 80 Prozent der Bauteile vor Ort zu verarbeiten und nur 20 Prozentvorzufertigen, muss sich das Verhältnis künftig umkehren. So lassen sich vieleBauteile wetter- und auch ortsunabhängig in der Halle herstellen und können dannJust-in-time zur Baustelle geliefert werden", erklärt Thomas Berner. Er istAssociate Partner beim auf den Bau- und Immobiliensektor spezialisiertenPlanungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE. AlsProjektverantwortlicher kümmert sich Thomas Berner um das derzeit im Baubefindliche Bürogebäude Obere Waldplätze 12, genannt OWP12, das am Firmensitz inStuttgart-Vaihingen entsteht. Bei dessen Neubau sollen so weit wie möglichindustriell vorgefertigte, modularisierte Bauteile zum Einsatz kommen.Gewerke verschmelzen künftig miteinanderZwei Prototypen des TGA-Moduls hat Drees & Sommer gemeinsam mit der Firma Würth,dem Weltmarktführer für Befestigungs- und Montagetechnik, entwickelt. Siebeinhalten Elemente der technischen Gebäudeausrüstung, wozu beispielsweiseHeizungs-, Klima und Elektrotechnik zählen. Noch in diesem Jahr sollen dieModule in der Halle vorgefertigt und anschließend auf die OWP12-Baustellegeliefert und montiert werden. Seitens Drees & Sommer begleitet Johannes