Ölpreise auf Neun-Monatshoch - US-Rohölbestände gehen zurück

London 17.12.20202 - Die Ölpreise bewegen sich Donnerstag weiter nach oben, gestützt von fallenden Rohölbeständen in den USA. Gleichzeitig wachsen die Hoffnungen der Marktteilnehmer auf eine Stabilisierung der Nachfrage.



Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,1 Mio. auf 500,1 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände liegen damit um zehn Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt.