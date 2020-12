Frankfurt am Main (ots) - PwC-Analyse: Pkw-Neuzulassungen weltweit brechen um

16,9 Prozent ein / Wachstum bei E-Fahrzeugen trotz Krise ungebrochen / 2021

Erholung des deutschen Pkw-Markts nur um 4,7 Prozent erwartet /

PwC-Automobilexperte Felix Kuhnert: "Die Pandemie und neue Umweltziele zwingen

die Industrie, die Geschwindigkeit ihrer Transformation weiter zu erhöhen."



Die Coronavirus-Pandemie hat die Automobilindustrie weltweit hart getroffen.

"Das Jahr 2020 war ein "schmerzhafter Stresstest für die Branche, aber unter

Praxisbedingungen", sagt Felix Kuhnert, Global Automotive Leader bei PwC

Deutschland.





Globale Pkw-Märkte fallen massiv hinter Erwartungen zurückMit Blick auf die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ist ein drastischer Rückganggegenüber der 2019er-Prognose für das Jahr 2020 zu verzeichnen: GingenBranchenexperten damals von rund 80 Millionen weltweit verkauften Pkw aus, sindstattdessen nur rund 67 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen worden - ein Verlustvon 16,5 Prozent (Stand: Oktober 2020). PwC-Automobilexperte Felix Kuhnert sagt:"Im April 2020, also während des weltweiten Lockdowns, waren die Prognosen nochdramatischer, damals deuteten die Daten auf bis zu 22,5 Prozent Verkaufsrückganghin." Für Europa gingen die Analysten im Frühjahr sogar von 26 Prozent Rückganggegenüber der ursprünglichen Prognose aus, für Deutschland immerhin noch vonminus 18 Prozent.Christoph Stürmer von PwC-Autofacts sagt: "Tatsächlich wird das Jahr 2020 inDeutschland und Europa als das schwächste Absatzjahr in diesem Jahrhunderteingehen; auf weltweiter Ebene fällt das Markvolumen auf den Stand von 2011zurück. Für die weltweite Produktion von Light Vehicles muss man sogar bis zumKrisenjahr 2009 zurückgehen, um mit 59,4 Millionen einen niedrigeren Wert alsdie für 2020 erwarteten 73,6 Millionen Einheiten zu finden."Für 2021 sind die beiden Experten für den deutschen Markt mit einem Wachstum umnur 5 Prozent von 2,8 Millionen auf knapp unter 3,0 Millionen Pkw-Neuzulassungeneher skeptisch, da sie die wirtschaftlichen Auswirkungen als länger anhaltendsehen. Für den europäischen Markt (inkl. Großbritannien) wird insgesamt miteiner Erholung um 6,0 Prozent auf ca. 12,5 Millionen neue Pkw gerechnet. Auf demWeltmarkt erwartet PwC insbesondere wegen der starken Nachfrage in China eineErholung um 13,5 Prozent, was aber immer noch 3 Prozent unter dem Wert von 2019liegt.Profitabilität geht bis mindestens 2023 strukturell verlorenDie deutschen OEMs konnten im COVID-Jahr ihre Marktanteile verteidigen und