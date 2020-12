EIOPA startet IDD-Evaluierung / DIVA erhebt die Meinungen der Vermittler

Marburg (ots) -



- Beratungsqualität auf hohem Niveau

- Resonanz auf IDD-Regelungen ist ambivalent

- Professionelle Privatkunden fühlen sich gegängelt



Die europäische Aufsichtsbehörde EIOPA hat Mitte November 2020 im Rahmen eines

Konsultationsverfahrens den Marktteilnehmern die Möglichkeit eingeräumt, durch

Beantwortung eines Online-Fragebogens an der für das Jahr 2021 anstehenden

Evaluierung der IDD mitzuwirken. Auch die Versicherungsvermittler haben so die

Möglichkeit, noch bis Ende Januar 2021 (zum EIOPA-Fragebogen) ihre Erfahrungen

mit den IDD-Reglungen einzubringen.





Das DIVA hat in diesem Kontext im Auftrag des Bundesverbands DeutscherVermögensberater 826 Verbandsmitglieder (Vermögensberater alsVersicherungsvermittlernach §34d GewO) befragt. Die detaillierten Ergebnisse derBefragung sind auf den Websites des BDV (IDD-Umfrage 12/20) und des DIVA(IDD-Umfrage 12/20) abrufbar.Beratungsqualität auf hohem NiveauDas DIVA weist anhand von Verbraucherbefragungen (Assekurata und YouGov), derStornoquote in der Lebensversicherung und den Beschwerdestatistiken der BaFinund des Versicherungsombudsmannes nach, dass es keinerlei Indizien fürMissstände in der Versicherungsvermittlung gibt und die Beratungsqualität auchschon vor Inkrafttreten der IDD auf hohem Niveau war. Dazu Prof. Michael Heuser,wissenschaftlicher Direktor des DIVA: "DieIDD hatte ganz klar das Ziel, dieBeratungsqualität der Vermittler zugunsten der Verbraucher zu verbessern. Fürden deutschen Markt wäre dies nicht notwendig gewesen: Die Qualität war und istbereits hoch, das zeigen die langfristigen Trends bei allen Erhebungen."Kritisch sieht Heuser die Rolle der Verbraucherzentralen: "DieVerbraucherzentralen finden meistens viel Gehör. Sie bleiben aber - abgesehenvon Einzelfällen - den Nachweis von systematischen Missständen schuldig.Außerdem sind sie Wettbewerber der Vermittler, da sie selbst in SachenVersicherungen gegen Honorar beraten", so Heuser.Resonanz auf IDD-Regelungen ist ambivalentDie Befragung der Vermögensberater zeigt kein einheitliches Bild, aber eineklare Tendenz: Die auf den Verbraucherschutz gerichteten Regelungen der IDD,also die Weiterbildungsverpflichtung, die Geeignetheitsprüfung, der Kosten- undRenditeausweis und die Produktinformationsblätter werden nach Einschätzung derVermögensberater nur von einem kleineren Teil der Verbraucher positiv gesehen.Die meisten Verbraucher erkennen keinen Nutzen oder interessieren sich dafürnicht. Auf der anderen Seite werden die Vermittler erheblich administrativbelastet.Dazu Heuser: "Insbesondere kleinere Vermittler leiden unter der Regulierung.