PANTAFLIX AG: Erfolgreicher Abschluss der Dreharbeiten zu WOLKE UNTERM DACH - Kinostart für 2021 geplant

München, 17. Dezember 2020. PANTALEON Films, 100-prozentige Filmproduktions-Tochter der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7), gibt den erfolgreichen Abschluss der Dreharbeiten zur neuesten Kinoproduktion WOLKE UNTERM DACH bekannt. Unter Wahrung höchstmöglicher Hygienestandards und Gesundheitsschutzmaßnahmen finalisierte PANTAFLIX im Jahr 2020 nun bereits die dritte Kino-Produktion. Zuvor kommunizierte der Medienkonzern bereits die erfolgreich abgeschlossenen Dreharbeiten zu OSKARS KLEID und GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG.

WOLKE UNTERM DACH erzählt die berührende Geschichte einer innigen Vater-Tochter-Beziehung. Von einer wahren Geschichte inspiriert, stellt sie Verluste und Schmerz, aber auch Hoffnung und Glück in das Zentrum des Plots.

Kurzinhalt

Paul, Julia und Lilly sind eine glückliche, kleine Familie - bis Julia völlig unerwartet stirbt. Seiner Tochter zuliebe will Paul weiter funktionieren und verdrängt seine Trauer. Die 8-jährige Lilly stellt ihn mit ihrer Fantasie und ihrer ganz eigenen Sicht auf Mamas Tod immer wieder vor Herausforderungen. Als alles verloren scheint, weiht sie ihn in ihr größtes Geheimnis ein: Julia ist noch da und wohnt in einer Wolke unterm Dach...

Unter der Regie von Alain Gsponer, der zuletzt mit den Kinofilmen "Heidi" und "Jugend ohne Gott" Erfolge feierte, übernahm Frederick Lau (zuletzt in "Nightlife" zu sehen) die Hauptrolle des alleinerziehenden Vaters Paul. Die Rolle seiner aufgeweckten Tochter spielt Neuentdeckung Romy Schroeder. Hannah Herzsprung mimt die verstorbene Mutter Julia.

Neben Barbara Auer, die die Rolle der Schwiegermutter Lore übernimmt, spielt Kida Khodr Ramadan Pauls besten Kumpel und Arbeitskollegen Malik. Nicolette Krebitz als Oberärztin Nora komplettiert den Hauptcast. In weiteren Rollen zu sehen sind u. a. Reinout Scholten van Aschat, Ulla Geiger, Daniel Zillmann, Katja Bürkle, Anastasia Papadopoulou, Aurelia Ott, Wowo Habdank und Barbara Meier.