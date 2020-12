Rubean AG: CCV & RUBEAN's PhonePOS(TM) Partnerlösung erhält Betriebserlaubnis von Deutscher Kreditwirtschaft

- Die Deutsche Kreditwirtschaft erlaubt mit PhonePOS(TM) erstmals ein Digitales Terminal-ohne-PIN-Pad (TOPP) für die Pilotierung im girocard-System

- Zeitnahe Markteinführung durch führende Finanzinstitute ermöglicht

München, 17. Dezember 2020: Die Deutsche Kreditwirtschaft hat heute erstmals die Pilotierung eines Digitalen Terminals-ohne-PIN-Pad (Digital TOPP) erlaubt. Die dahinterstehende Bezahlterminal-App PhonePOS liefert das Fintech-Unternehmen RUBEAN AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, R1B:GR) in Zusammenarbeit mit dem Paymentanbieter CCV. Die PhonePOS App bringt das Händler-Kassenterminal auf handelsübliche Android Smartphones und Tablets und kann ab jetzt auch kontaktlose girocard Zahlungen entgegennehmen. Die Deutsche Kreditwirtschaft ist die Interessensvertretung der fünf kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände und Governance Authority des in Deutschland führenden Kartenzahlungssystems girocard.

RUBEAN hatte bereits Aufträge der BBVA Group (NYSE: BBVA), Bilbao, zweitgrößte Bank Spaniens und eine der führenden Banken Lateinamerikas und der USA zum Markteintritt von PhonePOS(TM) in Spanien, sowie der Global Payments Europe (GPE), Prag, ein Tochterunternehmen von Global Payments Inc. (NYSE: GPN), einem weltweit führenden Zahlungsdienstleister, zum Markteintritt zunächst in Ungarn erhalten. Ferner liegen die Pilotzulassungen der führenden Kreditkartenunternehmen Mastercard und VISA vor. Insgesamt besteht damit für RUBEAN eine breite Grundlage für ein erhebliches Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahren.

Die RUBEAN AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet u. a. Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen an. Inzwischen wächst RUBEAN mit der Entwicklung und Vermarktung der innovativen, mobilen Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die RUBEAN zusammen mit Partner CCV entwickelt hat. RUBEAN ist seit April 2020 im Premiumsegment m:access der Münchener Börse mit dem Kürzel R1B gelistet.



Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com ISIN: DE0005120802 WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München

