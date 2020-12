In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer stufen die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,75%-Anleihe der Schlote Holding GmbH (WKN A2YN25) auf „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ und 3,5 von 5 möglichen Sternen herab. Zuvor lag die Bewertung bei 4 Sternen. Die leichte Herabstufung ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen, wobei die KFM-Analysten aufgrund des zukunftsträchtigen Geschäftsmodells und der stabilen Marktstellung der Schlote-Gruppe mittelfristig wieder die Rückkehr auf das Umsatz- und Ertragsniveau vor der Covid-19-Pandemie erwarten.

Trotz der durch die Covid-19-Pandemie verschärften Schwäche im Automobilsektor sei die Schlote-Gruppe mittel- bis langfristig gut aufgestellt, so die Analysten in ihrem Fazit. Die Präzision der Bauteile im Nanobereich würden nur wenige Konkurrenten erreichen. Die E-Mobilität stelle besonders hohe Anforderungen an die Motor- und Getriebetechnik, so dass die Profitabilität der Gesellschaft auch in die Zukunft übertragbar sei. Hierbei helfe zusätzlich die hohe Anpassungsfähigkeit der Gruppe, erzeugt durch die Variabilität ihrer Produkte. Mit den Mitteln aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds habe sich die Schlote Gruppe zudem weitere Flexibilität beschaffen können.