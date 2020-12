ZEISS blickt auf ein in Summe gutes Geschäftsjahr 2019/20 zurück (FOTO)

OBERKOCHEN (ots) - Umsatz erreicht 6,3 Milliarden Euro (-2% ggü. VJ) - EBIT bei 922 Millionen Euro (-141 Mio. Euro ggü. VJ)



- Stabilität durch ZEISS Portfolio und globale Aufstellung - auch während der COVID-19-Pandemie

- ZEISS Sparten unterschiedlich von COVID-19-Pandemie betroffen - Halbleiter-Sparte durch EUV-Technologie mit starkem Wachstum gegenüber Vorjahr - Hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung zahlen sich aus - In zweiter Geschäftsjahreshälfte erkennbarer Erholungstrend in allen ZEISS Sparten