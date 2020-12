Ericsson und Swisscom führen erfolgreich 5G Standalone Daten- und Sprachanruf durch

Düsseldorf (ots) -



- Swisscom und Ericsson ebnen mit einem Sprach- und Datenanrufen über ein

kommerzielles 5G-Standalone-Netz in Bern den Weg für die nächste Stufe der

5G-Reise in Europa.

- Die Anrufe wurden mit dem Ericsson 5G Radio Dot System, 5G Core, IMS und

kommerziellen Geräten getätigt.



Swisscom hat in Zusammenarbeit mit Ericsson das nächste Kapitel der

5G-Geschichte aufgeschlagen, indem sie einen 5G-Sprach- und Datenanruf über ein

kommerzielles 5G-Standalone-Netz getätigt hat.





Heute werden fast alle 5G-Live-Netze in Europa im 5G-Non-Standalone-Moduseingesetzt. Das bietet höhere Datenraten, während die Signalisierung durch daszugrunde liegende 4G-Netz unterstützt wird. Es wird erwartet, dass die meisten,wenn nicht sogar alle 5G-Non-Standalone-Implementierungen nach und nach auf den5G-Standalone-Modus umgestellt werden. Dieser bietet noch schnellereVerbindungszeiten und sofortigen Zugriff auf die grosse 5G-Bandbreite. Mitgeringeren Latenz-Leistungsmerkmalen und Möglichkeiten fürEnd-to-End-Netzwork-Slicing wird die flexible 5G-Standalone-Architektur neueInnovationsmöglichkeiten für Anwendungsfälle wie Augmented- und Virtual Reality(AR/VR), intelligente Fabriken und vernetzte Fahrzeuge ermöglichen.In einem wichtigen Schritt zur landesweiten Einführung der5G-Standalone-Architektur hat Swisscom nun einen der erstenLive-5G-Standalone-Sprach- und Datenanrufe auf dem Kontinent unter Verwendungvon Voice over New Radio (VoNR) und Carrier Aggregation zusammen mit derEricsson Spectrum Sharing-Technologie durchgeführt. Die Anrufe wurden überEricssons 5G Radio Dot, 5G Core und IMS, die auf Ericssons NFVI bereitgestelltwerden, durchgeführt. Im Einsatz waren die Smartphones OPPO Find X2 Pro und OPPOReno 4Z 5G mit zwei verschiedenen Chipsätzen.Durch die Kombination des flächendeckenden FDD-Spektrums im Low-Band und desTDD-Spektrums im Mid-Band mit hoher Kapazität steigert die 5G CarrierAggregation-Lösung von Ericsson die 5G-Abdeckung und -Kapazität auf effektiveWeise. Ericsson Spectrum Sharing hingegen wird voraussichtlich weiterhin einewesentliche Rolle beim Übergang der Service Provider zur5G-Standalone-Architektur und einer breiteren 5G-Gebietsabdeckung spielen.Christoph Aeschlimann, Chief Technology and Information Officer bei Swisscom,sagt: "In unseren Labs zeigen wir, dass die Technologien, in die wir heuteinvestieren, unseren Kunden morgen zugutekommen. Dies wurde kürzlich erneutbestätigt, als Swisscom das vierte Jahr in Folge den rennomierten Netztest