Berlin (ots) - Der jährliche "Open Data Maturity Report 2020"

(https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard/2020) hat zum sechsten Mal in

Folge den Reifegrad von Open Data in ganz Europa ermittelt. Die Studie erfasst

die Fortschritte bei der Förderung, Veröffentlichung und Wiederverwendung

offener Daten sowie die hierfür festgelegten Prioritäten. Der von Capgemini

(http://www.capgemini.com/de) durchgeführte Report wurde von der Europäischen

Kommission im Rahmen des Europäischen Datenportals

(https://www.europeandataportal.eu/en) * beauftragt. [1]



Der diesjährige Report ist gekennzeichnet durch die drei folgenden Trends:





Spitzenleistung: Die COVID19-Pandemie verdeutlicht den Bedarf an DatenDie europäischen Länder verzeichnen dieses Jahr deutliche Fortschritte beimReifegrad. Europa ist damit auf einem guten Weg, die gesetzten Ziele bei OpenData zu erreichen und Bürgern, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft offeneDaten zur Nutzung bereitzustellen. Der durchschnittliche Open Data Reifegradliegt in den 27 EU-Mitgliedsstaaten bei 79 Prozent und ist damit 10Prozentpunkte höher als 2019; die Werte sind in allen Dimensionen gestiegen.Zudem ist erkennbar, dass sich die Länder verstärkt am oberen Ende desErgebnisspektrums wiederfinden.Das Jahr 2020 hat durch die Corona-Pandemie nochmals deutlich gemacht, wiewichtig es ist, Daten systematisch zu erfassen und bereitzustellen. Die Krisehat viele Länder dazu veranlasst, entsprechende Daten zu veröffentlichen sowieInitiativen und Dashboards umzusetzen, die Daten leichter einsehbar undverständlich machen."Deutschland hat in Sachen Open Data aufgeholt und zählt mit dem achten Platzerstmals zu den Top Ten. Im letzte Jahr wäre man mit demselben Ergebnis nochdeutlich weiter vorne gelandet, doch das Durchschnittsniveau des Reifegrads istinsgesamt gestiegen und insbesondere die führenden Länder haben noch einmalzugelegt. Das zeigt, dass weitere Anstrengungen nötig sind, um den Sichtkontaktzur Spitzengruppe zu halten. Hier sind auch einige der Ressorts in der Pflicht,da das quantitative und qualitative Niveau der Datenveröffentlichungen noch sehrunterschiedlich ausfällt ", sagt Marc Reinhardt, Leiter Public Sector beiCapgemini in Deutschland.Von Quantität zur Qualität: Interoperabilität gewährleistenMit der zunehmenden Reife der angebotenen Daten in den europäischen Ländern hatsich der Fokus von der Quantität auf die Datenqualität verlagert. Qualität wirddabei nicht isoliert betrachtet, sondern als Voraussetzung für Interoperabilitätbegriffen, die es Ländern ermöglicht zusammenzuarbeiten und Daten zwischenSystemen auszutauschen. Für Nutzer lassen sich so aus den Daten Vorteile