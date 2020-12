Frankfurt am Main (ots) -



- Nachfolgeplanung tritt gegenüber pandemiebedingten Problemen in den

Hintergrund

- 260.000 Unternehmen streben Nachfolge in den kommenden zwei Jahren an

- Mit der Dauer der Corona-Krise steigt das Risiko für Stilllegungen anstelle

erfolgreicher Übergaben

- Gründungsengpass wird durch Corona-Krise verstärkt



Die Unternehmen in Deutschland sind im Corona-Jahr 2020 plötzlich mit

existenziellen Problemen beschäftigt und legen ihre Zukunftsplanung auf Eis -

auch hinsichtlich der Übergabe an die nächste Generation. Erstmals im

Nachfolge-Monitoring von KfW Research ist im Jahr 2020 bei mehr als der Hälfte

(51%) der kleinen und mittleren Unternehmen unklar, ob und wann das Unternehmen

an eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger übergeben werden soll. In den

Vorjahren blieben mit Anteilen zwischen 41 und 45% deutlich weniger

Mittelständler unkonkret im Hinblick auf ihre Nachfolgeplanung.







(Vorjahr: 37%) eine Nachfolgelösung an. Weitere 16% (18%) steuern auf die

Stilllegung zu. Eine etwaige, durch die Corona-Krise ausgelöste Verschiebung

zwischen Nachfolge und Stilllegung ist zumindest im Vergleich der Jahresdaten

2019 und 2020 nicht zu erkennen - relativ betrachtet sind die Rückgänge ungefähr

gleich stark. Allerdings liefert eine Detailbetrachtung Indizien dafür, dass mit

zunehmender Krisendauer das Risiko für Stilllegungen steigt: In den Daten nach

dem Lockdown ab April zeigt sich nicht nur eine Zunahme der Unsicherheit,

sondern gegenüber der Stichprobe aus Februar/März auch eine Verschiebung von

Nachfolge- zu Stilllegungsplänen. Der Anteil von Nachfolge planenden Unternehmen

sinkt von 39 auf 31%, während der Anteil potenzieller Stilllegungen von 14 auf

17% steigt. Es handelt sich bei dieser Tendenz zur Stilllegung um eine

Momentaufnahme mit eingeschränkter Datenbasis. Dennoch ist davon auszugehen,

dass dieses Muster sich verfestigt, je länger pandemiebedingt Konjunktur- und

Umsatzschwäche anhalten.



Doch auch wenn durch die Krise die Wahrscheinlichkeit von Stilllegungen steigen

dürfte, gemessen an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergibt sich im

aktuellen KfW-Nachfolge-Monitoring ein überwiegend positives Bild: Zum einen

halten zumindest Unternehmerinnen und Unternehmer, deren Rückzug kurz

bevorsteht, weiter an ihren Übergabeplänen fest. Es sind eher die Mittelständler

mit etwas längerem Zeithorizont, die ihre Planungen aussetzen. Zum anderen sind

angestoßene Nachfolgeprozesse bisher noch gut in der Spur: Die 260.000 für die

nächsten zwei Jahre vorgesehenen Übergaben sind zur Hälfte fertig verhandelt, Seite 2 ► Seite 1 von 2



