KION Group von CDP für Klimaschutz ausgezeichnet

- Erstmalig "A-"-Rating erreicht

- Dritte Teilnahme am Klima-Reporting von CDP

- KION Senior Director HSE Barbara Trautmann: "Für eine umweltfreundliche Intralogistik entwickeln wir fortwährend ressourcenschonende und energieeffiziente Systeme."

Frankfurt a. M., 17. Dezember 2020 - Die international tätige Umweltorganisation CDP hat die KION Group erneut für ihr Engagement beim Klimaschutz ausgezeichnet. Der Intralogistik-Anbieter erhielt bei der neuesten Auswertung erstmals ein "A-" und hat damit das "B"-Rating der vergangenen zwei Jahre wesentlich verbessert. Der Score attestiert der KION Group den Schritt von einem koordinierten Ansatz zu Klimathemen (Management Level) hin zur Implementierung aktueller Best Practices (Leadership Level).

"Der Klimawandel ist und bleibt ein elementares Thema für die KION Group. Die sehr gute Bewertung unseres Klimamanagements durch CDP bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Fokus liegt weiterhin auf dem Ziel, unsere eigenen energiebezogenen CO 2 -Emissionen bis 2027 um 30 Prozent zu reduzieren", sagte Barbara Trautmann, Senior Director Health, Safety & Environment der KION Group.

In der Kategorie "Initiativen zur Emissionsreduktion" wurden die Leistungen der KION Group in diesem Jahr besonders gewürdigt. So wurden die einzelnen CO 2 -Einsparungsmaßnahmen und ihre Erfassung an den Standorten im Berichtzeitraum weiter vorangetrieben. Im Jahr 2019 konnte das Unternehmen 19 Initiativen mit einem Gesamteinsparpotenzial von circa 19.764 t CO 2 -Äquivalent in der Umsetzung vorweisen. Sieben davon waren zu Jahresbeginn 2020 bereits realisiert. Neben transportbezogenen sind vor allem Emissionen aus produktionsbezogenen Energieverbräuchen für die Erreichung des KION-Klimaziels relevant. Letztere wurden im bewerteten Jahr erfolgreich reduziert, etwa mit Prozessoptimierungen und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Bereich Heizen, Belüftung und Beleuchtung an den konzerneigenen Standorten.