Wirecard Solutions South Africa erfolgreich verwertet

Adumo RF übernimmt Zahlungsabwickler

München/Aschheim/Kapstadt, 17. Dezember 2020. In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard Technologies GmbH konnte nun ein weiterer Verwertungserfolg erzielt werden. Adumo RF Pty Ltd, Südafrikas größter unabhängiger Zahlungsdienstleister, erwirbt die Wirecard Solutions South Africa (Pty) Ltd (Wirecard South Africa), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Wirecard Technologies GmbH. Ein entsprechender Vertrag wurde nun unterzeichnet.

Wirecard South Africa ist eine weitere Beteiligung, die nach dem Verkauf des europäischen Kerngeschäfts von Wirecard zur Verwertung in einem internationalen Investorenprozess anstand. Als führender E-Commerce-Zahlungsabwickler in der Region unterhält Wirecard South Africa eine eigene unabhängige Technologie-Plattform, die an die lokalen Bankeninfrastrukturen und regulatorischen Richtlinien in Südafrika sowie anderen Ländern südlich der Sahara angepasst ist. In dem Bieterverfahren zog Wirecard South Africa daher das Interesse lokaler, regionaler und auch internationaler Unternehmen auf sich.

Mit der Akquisition von Wirecard South Africa festigt Adumo seine führende Position als afrikanisches Fintech, das echte Omnichannel-Zahlungsabwicklung jetzt auch für E-Commerce ermöglicht. Zur Adumo-Gruppe gehören dabei weitere namhafte Zahlungsdienstleister wie Sureswipe, Innervation Pan African Payments und iKhoka.

"Wir freuen uns, dass wir eine weitere Beteiligung erfolgreich verkaufen konnten. Trotz der herausfordernden Umstände des Insolvenzverfahrens und der weltweiten Einschränkungen aufgrund der COVID 19-Pandemie konnten wir den Geschäftsbetrieb bei Wirecard South Africa aufrechterhalten und die Beteiligung mit einem sehr guten Ergebnis für die Gläubiger verwerten", so Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffé.