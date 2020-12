Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Mehrere Personen erlitten nach Pfizer-Impfung ernsthafte allergische Reaktionen Zwei in einem Krankenhaus in Juneau im US-Bundesstaat Alaska Beschäftigte haben unmittelbar nach der Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech eine ernsthafte allergische Reaktion erlitten. Das berichtet die New York Times (NYT). …