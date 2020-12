Ford Transit und Transit Custom mit Top-Ergebnissen bei erster Euro NCAP-Bewertung aktiver Sicherheitssysteme (FOTO)

Köln (ots) -



- Unabhängige Euro NCAP-Prüforganisation bewertete erstmals die aktiven

Sicherheitssysteme der meistverkauften Transporter Europas

- Der Ford Transit erhält die Gold-Bewertung, der Transit Custom erobert die

Silbermedaille

- Im Fokus stand auch die Leistungsfähigkeit autonomer Notbremssysteme, die

Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern vermeiden sollen - darunter

Fußgänger und Radfahrer

- Fortschrittliche Fahrer-Assistenzsysteme von Ford helfen, Unfälle zu

vermeiden, und minimieren somit für Unternehmen auch die Kosten für

Reparaturen und Ausfallzeiten



Der Ford Transit und der Ford Transit Custom zählen auch in puncto aktive

Sicherheit zu den besten Transportern in Europa. Das ist das Ergebnis des

aktuellen Tests der unabhängigen Euro NCAP-Prüforganisation. Diese hatte im

Rahmen einer neuen Untersuchung erstmals die Leistungsfähigkeit und Effizienz

aktiver Sicherheitssysteme der 19 meistverkauften Nutzfahrzeuge auf dem

europäischen Markt analysiert. Euro NCAP bewertete sowohl die Funktionsweise

autonomer Notbremssysteme (AEB) bei der Annäherung an andere Fahrzeuge,

Radfahrer und Fußgänger als auch Spurhalte-Assistenten sowie Systeme zur

Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen.







dem Hintergrund der rasch wachsenden Zahl der Internet-Bestellungen nehmen die

Auslieferungen in den Innenstädten weiter zu. Aktive Sicherheitssysteme in

Nutzfahrzeugen sind daher ein Schlüssel zur Verbesserung der Sicherheit für alle

Verkehrsteilnehmer", erklärt Dr. Michiel van Ratingen, Generalsekretär von Euro

NCAP. "Ford zählt zu Europas Marktführern bei Nutzfahrzeugen. Das hervorragende

Abschneiden des Ford Transit und des Ford Transit Custom bestätigt unser

Vertrauen, dass Ford diese Modellfamilie mit modernstem Assistenz-Technologien

ausstattet und auf diese Weise mithilft, alle Verkehrsteilnehmer auf Europas

Straßen zu schützen."



Gold für den Transit,



Der Ford Transit erhielt für die Vielzahl seiner verfügbaren aktiven

Sicherheitssysteme die Gold-Bewertung, den Ford Transit Custom zeichnete Euro

NCAP mit der Silbermedaille aus. Ausdrücklich lobte die Prüforganisation dabei

das autonome Notbremssystem von Ford und würdigte den Pre Collision-Assist mit

Fußgängererkennung als eines der mit Abstand besten Systeme in diesem

Fahrzeugsegment.



Als einziges Fahrzeug überhaupt erzielte der Ford Transit für sein

Verkehrsschild-Erkennungssystem die Maximalwertung von 100 Prozent. Darüber

hinaus erklärten die unabhängigen Euro NCAP-Experten auch den Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Tag für Tag sind auf Europas Straßen Millionen von Transportern unterwegs. Vordem Hintergrund der rasch wachsenden Zahl der Internet-Bestellungen nehmen dieAuslieferungen in den Innenstädten weiter zu. Aktive Sicherheitssysteme inNutzfahrzeugen sind daher ein Schlüssel zur Verbesserung der Sicherheit für alleVerkehrsteilnehmer", erklärt Dr. Michiel van Ratingen, Generalsekretär von EuroNCAP. "Ford zählt zu Europas Marktführern bei Nutzfahrzeugen. Das hervorragendeAbschneiden des Ford Transit und des Ford Transit Custom bestätigt unserVertrauen, dass Ford diese Modellfamilie mit modernstem Assistenz-Technologienausstattet und auf diese Weise mithilft, alle Verkehrsteilnehmer auf EuropasStraßen zu schützen."Gold für den Transit, Silber für den Transit CustomDer Ford Transit erhielt für die Vielzahl seiner verfügbaren aktivenSicherheitssysteme die Gold-Bewertung, den Ford Transit Custom zeichnete EuroNCAP mit der Silbermedaille aus. Ausdrücklich lobte die Prüforganisation dabeidas autonome Notbremssystem von Ford und würdigte den Pre Collision-Assist mitFußgängererkennung als eines der mit Abstand besten Systeme in diesemFahrzeugsegment.Als einziges Fahrzeug überhaupt erzielte der Ford Transit für seinVerkehrsschild-Erkennungssystem die Maximalwertung von 100 Prozent. Darüberhinaus erklärten die unabhängigen Euro NCAP-Experten auch den