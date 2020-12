IT-Beratungsunternehmen Materna feiert 40-jähriges Jubiläum - Lebenswerk von Dr. Winfried Materna und Helmut an de Meulen feiert Geburtstag

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dortmund (ots) - Die Computer-Industrie erlebte in den frühen 1980er Jahren ihreBlüte: Erst eroberte der Commodore C64 die Haushalte, dann wurde der IBM PCvorgestellt und später setzte der Apple Macintosh neue Maßstäbe mit seinergrafischen Oberfläche. Zu dieser Zeit, genauer Ende November 1980, gründeten Dr.Winfried Materna und Helmut an de Meulen ihr IT-Unternehmen in Dortmund, dieheutige Materna Information & Communications SE. Materna ist alsZwei-Mann-Unternehmen gestartet. Heute arbeiten mehr als 2.300 Mitarbeiterweltweit für die auf IT- und Digitalisierungsprojekte spezialisierteUnternehmensgruppe. Standorte sind in ganz Deutschland, Europa und über denhalben Globus verteilt.Im Jubiläumsjahr sieht sich Materna als Gruppe mit ihrem Portfolio gutaufgestellt. Hier sind Themen wie Cloud, Cyber Security, Internet of Things(IoT), Automation von IT-Prozessen sowie Künstliche Intelligenz und DataAnalytics zu nennen sowie innovative Digitalisierungsprojekte im Public Sector."Wir zählen mit unserem Portfolio bereits seit Jahren zu den führendenIT-Beratungsunternehmen in Deutschland und sehen uns auch für die kommendenJahre gut aufgestellt, erfolgreich am Markt agieren zu können", erläutern MartinWibbe, CEO, und Michael Knopp, CFO, der Materna-Gruppe. "Wir wünschen unserenGründern, dass sie weiterhin gesund bleiben und uns mit ihrem Unternehmergeistund ihrer Erfahrung noch lange im Aufsichtsrat erhalten bleiben", sagt dasVorstands-Team.Zur Unternehmensgruppe gehören zudem die Tochtergesellschaften agineo GmbH, cbsCorporate Business Solutions GmbH, Infora GmbH, Materna IPS GmbH und Materna TMTGmbH, die mit ihrem spezialisierten Angebot das Gesamtportfolio von Maternaabrunden. Auch einige der Tochterunternehmen feiern in diesem Jahr ein Jubiläum:die cbs gibt es seit 25 Jahren, die Infora seit 40 Jahren und die Materna TMTseit 15 Jahren.Rückblick auf 40 Jahre Materna UnternehmensgeschichteAls das Unternehmen gegründet wurde, waren Dr. Winfried Materna und Helmut an deMeulen noch an der Universität Dortmund tätig. Den Fachbereich Informatik gibtes an der heutigen TU Dortmund schon seit Ende der 1960er Jahre. "Die erstenAufträge betrafen den Aufbau von Computer-Netzwerken für die damaligen FirmenNixdorf und Siemens und ein Projekt für die Universität Hamburg", erzählen Dr.Winfried Materna und Helmut an de Meulen, Gründer und heute im Aufsichtsrat.Damals firmierte ihr Unternehmen noch als Dr. Materna GmbH. In den Anfangsjahrenwurden vor allem Studenten als freie Mitarbeiter beschäftigt.