Als Aktien der Allianz-Gruppe zu Beginn dieses Jahres noch bei 232,60 Euro notierten, schien der Weg gen Norden noch vorausbestimmt zu sein. Der coronabedingte Crash holte jedoch Investoren schnell ein, die Aktie fiel im Zuge dessen in den markanten Unterstützungsbereich der letzten Jahre um 120,00 Euro zurück. Nach der Kurshalbierung ging es ab Mitte März wieder stetig bergauf, bis heute konnte das Papier innerhalb einer fünfwelligen Erholungsbewegung in den markanten Widerstandsbereich von rund 200,00 Euro vordringen. Dieser sorgte bereits vor einigen Wochen für einen Abpraller, nun versucht sich die Aktie erneut an diese Hürde.

Kaufsignal wartet auf Käufer

Noch immer tut sich die Allianz-Aktie mit dem Widerstand zwischen 195,80 und 200,00 Euro vergleichsweise schwer, erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs deutlich über dieser Marke dürfte Kurspotenzial zurück an 206,85 Euro freisetzen, darüber würde der Bereich um 220,00 Euro in Angriff genommen werden können. Mittelfristig wäre sogar ein Anstieg an die aktuellen Rekordstände von 232,60 Euro vorstellbar. Allerdings sollen für einen derartigen Anstieg auch die Fundamentaldaten passen. Wer sich auf die Long-Seite stellen möchte und dabei einen nicht zu kleinen Hebel erwartet, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE1PJK zurückgreifen. Ein Scheitern des Ausbruchs in dieser Woche wäre noch kein Beinbruch, bis Ende des Jahres hat die Allianz-Aktie dafür Zeit. Bärische Anzeichen würden sich erst bei einem nachhaltigen Rückfall unter 190,00 Euro einstellen, in diesem Sinne könnten sogar noch einmal die beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 zwischen 181,91 und 183,48 Euro angesteuert werden.