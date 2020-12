Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver litt zuletzt unter den schwächelnden Edelmetallpreisen.

Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver litt zuletzt unter den schwächelnden Edelmetallpreisen. Das Chartbild trübte sich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (29.11.) massiv ein, als die Aktie eine wichtige Unterstützung aufgeben musste. Mittlerweile zeichnet sich eine Erholung bei Gold und Silber ab.

Kommen wir auf Pan American Silver zurück. In der betreffenden Kommentierung vom 29.11. hieß es unter anderem „[…] Der Markt zeigte sich zufrieden mit den Daten. Die Aktie von Pan American Silver legte in einer ersten Reaktion zu und lief noch einmal den Widerstandsbereich von 37,0 US-Dollar an. Dieser Kursanstieg verpuffte jedoch vor dem Hintergrund der heraufziehenden Korrektur bei Gold und Silber. Die Aktie kippte nach unten und durchbrach hierbei auch die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung 32 / 30 US-Dollar. Noch hält sich der Wert in Schlagdistanz zu dieser Zone. Dennoch droht eine Ausdehnung der Bewegung auf 26,0 / 25,0 US-Dollar. Ein rasches Comeback oberhalb von 32,0 US-Dollar würde die Lage jedoch wieder entspannen.“

Vor dem Hintergrund der damaligen Gemengelage tat sich die Aktie zunächst schwer damit, eine Rückkehr über die 30,0 US-Dollar zu forcieren. Allerdings verstand es Pan American Silver, den Kontakt zur 30er Marke nicht abreißen zu lassen. Die Aktie verteidigte ihre 200-Tage-Linie und vermied so den (befürchteten) Ausbau der Bewegung auf 26,0 / 25,0 US-Dollar. Ein erster Erholungsversuch lief sich Anfang Dezember im Bereich von 32,0 US-Dollar fest. Die Aktie geriet daraufhin noch einmal unter Druck. Mittlerweile hat sich das Chartbild jedoch wieder aufgehellt.

Die anziehenden Notierungen bei Gold und Silber wirkten sich positiv auf den Aktienkurs von Pan American Silver aus. Der Aktie gelang die erneute Rückkehr über die 30,0 US-Dollar. Aktuell steht der massive Widerstandsbereich um 32,0 US-Dollar im Fokus. An diesem scheiterte bereits der vorherige Erholungsversuch der Aktie. Insofern ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Aktie muss über die 32,0 US-Dollar, um der Erholung Nachdruck zu verleihen. Auf der Unterseite sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 30,0 US-Dollar gehen. In jeden Fall muss die Aktie ein Unterschreiten der 28,3 US-Dollar (letztes Verlaufstief) und damit einhergehend der 200-Tage-Linie vermeiden. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.