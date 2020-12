Die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining konnte im gestrigen Mittwochshandel einen wichtigen Achtungserfolg verzeichnen.

Die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining konnte im gestrigen Mittwochshandel einen wichtigen Achtungserfolg verzeichnen. Das starke Tagesplus von über 7 Prozent ließ aufhorchen. Die Aktie sprengte damit die eine oder andere charttechnische Fessel. Maßgeblichen Anteil an der starken Vorstellung hatte die zu beobachtende Erholung bei Gold und Silber.

Kommen wir auf Hecla Mining zurück. Unsere letzte Kommentierung zur Aktie überschrieben wir am 24.11. mit „Neuer Schwung muss her!“ und thematisierten darin unter anderem die Geschäftszahlen für das dritte Quartal sowie die Produktionsprognose des Unternehmens für das vierte Quartal bzw. Gesamtjahr 2020. Nicht minder spannend war der damalige Blick auf die charttechnischen Aspekte. So hieß es damals unter anderem „[…] Die Aktie droht die Unterstützung bei 5,0 US-Dollar zu unterschreiten. Damit würden sich mit den Bereichen von 4,6 US-Dollar und 4,3 US-Dollar die nächsten potentiellen Zielbereiche aktivieren. Für Hecla Mining muss es darum gehen, den Chart zu stabilisieren. Insofern wäre ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 5,6 US-Dollar hochgradig willkommen.“



In der Folgezeit wurde es kurzzeitig brenzlig. Die Marke von 5,0 US-Dollar wurde unterschritten. Damit eröffnete sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 4,6 US-Dollar bis 4,3 US-Dollar. Die Aktie verstand es aber, den Rücksetzer auf 4,6 US-Dollar zu begrenzen. Zudem gelang zügig die Rückkehr über die 5,0 US-Dollar.

In die Erholung bei Hecla Mining kam zuletzt vor dem Hintergrund der aufkommenden Erholung bei Gold und Silber kräftig Zug rein. Der Bruch des bislang dominierenden Abwärtstrends wurde vollzogen. Zudem konnte die Zone 5,6 / 5,7 US-Dollar überwunden werden, was dem Ausbruchsversuch weitere Relevanz gab. Sollte es nun auch noch über die 5,95 / 6,0 US-Dollar gehen, würde die Aktie in puncto Trendwende einen großen Schritt weiterkommen. Um das Erholungsszenario nicht zu gefährden, sollte es im besten Fall nun nicht mehr unter die 5,0 US-Dollar gehen.