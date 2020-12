EANS-Tip Announcement Energie AG Oberösterreich / Yearly financial report according to art. 124 para. 1 Stock Exchange Act Nachrichtenagentur: news aktuell | 17.12.2020, 12:00 | 45 | 0 | 0 17.12.2020, 12:00 |

Tip announcement for financial statements transmitted by euro adhoc with the

aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content

of this announcement.

--------------------------------------------------------------------------------



The company Energie AG Oberösterreich is declaring the following financial

reports below:



Report Type: Yearly financial report according to art. 124 para. 1 Stock

Exchange Act

English:

Publication Date: 17.12.2020

Publication Location: http://www.energieag.at/annualfinancialreport2020





Further inquiry note:

Energie AG Oberösterreich

Robert Hartl-Clodi

+43(0)732/ 9000-0

mailto:robert.hartl-clodi@energieag.at



end of announcement euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------



issuer: Energie AG Oberösterreich

Böhmerwaldstraße 3

A-4021 Linz

phone: +43 (0)732/ 9000- 0

FAX: +43 (0)732/ 9000- 3600

mail:

WWW: www.energieag.at

ISIN: XS0213737702

indexes:

stockmarkets: Luxembourg Stock Exchange, Wien

language: English



Additional content: http://presseportal.de/pm/69446/4793493

OTS: Energie AG Oberösterreich





