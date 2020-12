Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat heute eines der wichtigsten Urteile im Dieselskandal verkündet: Die Abschalteinrichtung Thermofenster ist illegal. Jetzt droht eine weitere Klagewelle gegen die Autokonzerne.

Richter sind dem Antrag der Generalanwältin gefolgt

Das französische Tribunal de Grande Instance de Paris wollte in einem Verfahren gegen Volkswagen vom EuGH wissen, ob die von den Herstellern angeführte Ausnahme Motorschutz so ausgelegt werden kann, dass Abschalteinrichtungen zur Regel werden.

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat der EuGH ein technisches Gutachten erstellen lassen. Es ergab, dass die untersuchten Fahrzeuge über eine Einrichtung verfügen, durch die erkannt werden kann, wann sich ein Fahrzeug auf dem Prüfstand befindet. Die Abgasreinigung wird dann den vorgeschriebenen Emissionsobergrenzen angepasst. Im normalen Fahrbetrieb deaktiviert sich die Reinigungsfunktion aber teilweise und die NOx-Emissionen übersteigen die zulässigen Grenzwerte. Durch die Deaktivierung verschmutzt der Motor nicht so schnell, was die Wartungskosten deutlich senkt.

Die Richter folgten mit ihrer Entscheidung dem Antrag der EuGH-Generalanwaltin Eleanor Sharpston, die sich in ihrem Schlussantrag zum Thermofenster im Sinne der Verbraucher positioniert und Abschalteinrichtungen als illegal eingestuft hat, die im normalen Straßenbetrieb mehr Schadstoffe emittieren als auf dem Prüfstand. Zum Schutz des Motors sei eine Abschalteinrichtung zwar zulässig, diese Ausnahme könnte aber nur dann gelten, wenn „die Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschädigung oder Unfall zu schützen und um den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten“. Dieser Position schlossen sich die Richter des Europäischen Gerichtshofs an.

Betroffene Dieselbesitzer können jetzt Schadensersatz fordern

Das EuGH-Urteil hat die Verbraucherrechte weiter gestärkt und versetzt der Autoindustrie einen schweren Schlag. Viele Verbraucher können und werden dieses Urteil für sich nutzen und ihr Recht auf Schadensersatz geltend machen. Das gilt sowohl für VW-Fahrer als auch für Halter von Mercedes-Fahrzeugen.

Das Urteil hat sogar noch mehr Strahlkraft als die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 25. Mai 2020, das VW im Abgasskandal zu Schadensersatz verurteilt hat. Denn: Das EuGH-Urteil gilt für Verbraucher in der gesamten EU. Das Autoland Deutschland kann sich auf eine weitere, massive Klagewelle im Dieselskandal einstellen. Auf die Automobilindustrie dürften jetzt weitere Entschädigungsforderungen in Milliardenhöhe zukommen. Allein in Deutschland sind Millionen Fahrzeuge mit Abschalteinrichtungen zugelassen worden, die die gesetzlich geforderte Abgasreinigung nicht einhalten.

