Hamburg (ots) - Der bislang schleppende Verkauf des VW E-Autos ID.3 ist

mindestens in Teilen selbstverschuldet, zeigt Greenpeace mit einer heute

veröffentlichten Recherche (Online: https://act.gp/37nd24w ). Laut

übereinstimmender Aussagen von Händlerinnen und Händlern sind die Konditionen

für den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor deutlich lukrativer. Ein E-Auto

statt eines klimaschädlichen Verbrenners zu verkaufen, beschert dem Handel und

seinem Verkaufspersonal bislang wirtschaftliche Nachteile. Zudem fehlt es

offenbar an umfassenden Verkaufsschulungen und fundiertem Wissen über VWs

Elektromodelle. Dies belegen Testgespräche, die Greenpeace bundesweit bei 50

VW-Händlern durchgeführt hat. Trotz eines einheitlichen Nutzungsprofils, das

voll zum ID.3 passt, wurde den potenziellen Käufern in 27 Fällen ein Auto mit

Verbrennungsmotor empfohlen. Lediglich in acht Gesprächen wurde zum Kauf eines

ID.3 geraten.



"Hinter Volkswagens glänzender Fassade eines vermeintlichen Elektropioniers

steckt noch immer der Verbrennerhöker des vergangenen Jahrhunderts", sagt

Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Gehrs. "Wenn es VW-Chef Herbert Diess ernst

ist mit dem schnellen Umstieg auf saubere E-Autos, dann darf er nicht länger den

Handel dafür bestrafen, E-Autos zu verkaufen. Nur mit gleichen oder sogar

besseren Vertriebsbedingungen für Elektromodelle kann VWs CO2-Fußabdruck schnell

sinken."









Mehrere VW-Händlerinnen und Händler bestätigten Greenpeace, dass etwa die

Provision für den ID.3 mit 6 Prozent kaum halb so hoch liegt wie die Marge für

Verbrenner (14 Prozent). Diese und andere finanzielle Nachteile für den Verkauf

von E-Autos können auch die geringeren Risiken eines neuen Vertriebssystems

nicht ausgleichen. Darin erklären sich auch die bislang enttäuschenden

Verkaufszahlen des ID.3. Im November, dem zweiten vollen Zulassungsmonat des von

VW gefeierten E-Autos, blieb der ID.3 hinter E-Autos von Renault und Hyundai

zurück. Seit Beginn der Auslieferung im September wurden bis November lediglich

7349 ID.3 in Deutschland zugelassen, 3000 davon als Eigenzulassung von VW oder

VW-Händlern.



Greenpeace-Ehrenamtliche führten im November in 38 Städten 50

Beratungsgespräche. Alle Gespräche folgten einem einheitlichen Profil, das nach

Aussage von VW zu einem ID.3 mit mittlerer Batteriegröße passt. Abschließend

wurden teilweise kaufentscheidende Fragen zur Elektromobilität gestellt, die

deutliche Wissenslücken offenbarten. Nur die Hälfte der Befragten konnte mit

Sicherheit sagen, ob man mit dem ID.3 nach zwölf Stunden laden 100 Kilometer

weit fahren kann. Nur jeder zehnte Händler konnte in etwa sagen, wie viele

öffentliche Ladesäulen es derzeit in Deutschland gibt.



