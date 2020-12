Marktkommentar: Aktien steigen, Dollar schwächelt

Die Aktienkurse steigen am Donnerstag, da im US-Kongress um die letzten Details für das Corona-Hilfspaket in Höhe von fast 900 Milliarden Dollar verhandelt wird.

„Wenn die Neuinfektionszahlen nicht verrückt spielen... denke ich, dass es einen gewissen Spielraum für eine Weihnachtsrally bis zum Ende des Jahres gibt”, sagte Vishnu Varathan, Chefvolkswirt bei Mizuho in Singapur. Die Fed ließ am Mittwoch die Zinsen unverändert und wird weiterhin Monat für Monat Wertpapiere im Volumen von mindestens 120 Milliarden Dollar erwerben. Die Wirtschaftsprognosen wurden im Vergleich zur September-Sitzung leicht angehoben. Der marktbreite S&P 500 erreichte gestern ein neues Allzeithoch und schloss über der Marke von 3.700 Punkten.

EURUSD notiert am Donnerstag auf dem höchsten Niveau seit Mai 2018 und könnte sich den Hochs von 2018 um die 1,25er-Marke annähern. Am Mittwoch durchbrach das Paar die wichtige Widerstandszone bei 1,2175 und stieg für einen dritten Tag in Folge. Das gestrige Tageshoch und das genannte Ausbruchsniveau (1,2175) dienen den Bullen als Unterstützungen. Erst ein nachhaltiges Unterschreiten würde den kurzfristigen Trend umkehren und zu einer Bewegung in Richtung der Tiefs der letzten Woche bei 1,2060 führen.

Der DE30 baut am Donnerstag seine Wochengewinne aus und erreichte kurz nach der europäischen Eröffnung bei 13.733 Punkten ein Tageshoch. Das Allzeithoch bei 13.815 Punkten, das im Februar ausgebildet wurde, ist zum Greifen nahe und könnte bei weiterem Druck der Bullen in naher Zukunft getestet werden. Wichtig für die Dynamik ist, dass der Kurs im 4-Stunden-Chart im oberen Bollinger Band bleibt und die Unterstützungszone bei 13.440 Punkten nicht unterschritten wird.



