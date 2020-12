Berlin (ots) - Seit dem 2. November gelten in Deutschland wieder schärfere

Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, wobei zunächst vor allem die

Gastronomie und die Kultur- und Freizeitbetriebe von den Einschränkungen

betroffen waren. Aber wie verkraften andere Branchen die verschärften Auflagen?

Gibt es trotzdem Unternehmen, die aktuell sogar noch mehr Personal suchen als

noch ein Jahr zuvor? Der BAP Job-Navigator wirft einen Blick auf das

Stellenangebot der wichtigsten Branchen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



Trotz Lockdown Light wurden im November 2020 mehr als 894.000 Stellenangebote

veröffentlicht. Das sind jedoch rund acht Prozent weniger als im Oktober 2020.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Angebot um 18 Prozent gesunken.





Gastgewerbe, Verkehr und Industrie - diese Branchen hat es besonders hartgetroffenEs ist wenig überraschend, dass im Branchenvergleich das Gastgewerbe besondersschlecht abschneidet. Im November 2020 wurden hier knapp 18.000 Stellenausgeschrieben, dies entspricht nur 30 Prozent des vorjährigen Stellenangebots.Die Nachfrage nach Mitarbeitern in der Hotellerie sank dabei sogar um 76Prozent. Damit ist dieser Branchenbereich noch stärker betroffen als dieGastronomie (-62 Prozent).Trotz starkem Paket- und Lieferaufkommen in der Vorweihnachtszeit ist dasStellenangebot in der Verkehrs- und Logistikbranche verglichen mit dem Vorjahrum 26 Prozent gesunken: Besonders stark in der Schifffahrt (-64 Prozent), aberauch im Landverkehr haben die Unternehmen 28 Prozent weniger Stellen inseriert.Lediglich im Bereich der Post- und Kurierdienstleistungen fällt der Rückgang mitneun Prozent gering aus. Hier waren im November rund 5.500 offene Stellen zubesetzen.Unterschiede in den verschiedenen IndustriezweigenIn der Industrie wurden insgesamt ebenfalls deutlich weniger Stellenangeboteveröffentlicht. Im November 2020 schrieben rund 19.400 Industrieunternehmenknapp 82.000 Stellen aus. Noch ein Jahr zuvor waren 23 Prozent Jobs mehrinseriert.Der größte Rückgang ist in der Automobilbranche zu beobachten. Im letzten Monatschrieben die KfZ-Hersteller 7.600 Stellen aus und somit 48 Prozent weniger alsim November 2019. Auch im Maschinenbau (13.600 Jobs) sank das Stellenangebot um32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Die Hersteller von Möbeln, Holz- und Glaswaren sind von der Corona-Pandemienicht so stark betroffen. Im November 2020 lag die Zahl der ausgeschriebenenJobangebote hier sogar leicht höher als im vergangenen Jahr. Auch die