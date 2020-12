Energieverbrauch sinkt auf historisches Tief / Deutliche Auswirkungen der Corona-Pandemie / Anteil fossiler Energien sinkt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin, Bergheim (ots) - Der Energieverbrauch in Deutschland ist 2020 um 8,7Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen und erreichte mit 11.691 Petajoule(PJ) oder 398,8 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE) einenhistorischenTiefststand. Im Vergleich zu 2006, dem Jahr mit dem bisher höchstenEnergieverbrauch in Deutschland seit der Wiedervereinigung, beträgt der Rückgangrund 21 Prozent, berichtet die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEnergiebilanzen). Infolge des rückläufigen Verbrauchs sowie weiterenVerschiebungen im Energiemix zugunsten der Erneuerbaren und des Erdgases rechnetdie AG Energiebilanzen mit einem Rückgang der energiebedingten CO2-Emissionen ineiner Größenordnung von rund 80 Mio. t. Das entspricht einer Minderung gegenüberdem Vorjahr um rund 12 Prozent.Für die deutlich rückläufige Verbrauchsentwicklung sind vor allem diegesamtwirtschaftlichen und sektoralen Auswirkungen der Corona-Pandemieverantwortlich. Hinzu kamen langfristige Trends, wie die weitere Zunahme derEnergieeffizienz, Substitutionen im Energiemix hin zu mehr erneuerbaren Energiensowie die vergleichsweise milde Witterung. Leichte verbrauchssteigernde Effektegingen von den im Jahresverlauf spürbar gesunkenen Energiepreisen aus. Derverbrauchsdämpfende Effekt der milden Witterung wurde nach Einschätzung der AGEnergiebilanzen durch einen Bestandsaufbau beim leichten Heizöl weitgehendausgeglichen.Der Verbrauch von Mineralöl sank 2020 insgesamt um 12,1 Prozent auf 3.965Petajoule (PJ) oder 135,3 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE).Während der Absatz von Otto- und Dieselkraftstoff leicht zurückging, kam es beimFlugkraftstoff zu einer Halbierung des Verbrauchs. Beim leichten Heizöl kam eszu Absatzsteigerungen in der Größenordnung von gut 5 Prozent, weil vieleVerbraucher die niedrigen Preise nutzten, um ihre Vorräte aufzufüllen. DieLieferungen von Rohbenzin an die Chemische Industrie nahmen um rund 3 Prozentzu.Der Erdgas verbrauch verringerte sich 2020 um 3,4 Prozent auf 3.105 PJ oder106,0 Mio. t SKE. Hauptursache für den Verbrauchsrückgang ist der gesunkeneErdgasbedarf der Sektoren Industrie sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungeninfolge der Corona-Pandemie. In der Strom- und Wärmeerzeugung wurde hingegenmehr Erdgas eingesetzt. Bei den privaten Haushalten wird trotz vergleichsweisemilderer Temperaturen ein leichtes Verbrauchsplus erwartet.Der Verbrauch an Steinkohle lag 2020 um 18,3 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum