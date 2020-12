Weiterstadt (ots) -



- 1955 reichte SEAT sein erstes und zugleich wegweisendes Patent ein

- Aktuell hält der spanische Automobilhersteller mehr als 300 aktive Patente



In diesem Jahr feiert SEAT sein 70-jähriges Bestehen. Kurz vor Ende dieses

Jubiläumsjahrs blicken wir zurück auf die zahlreichen Innovationen, die der

spanische Automobilhersteller in den letzten sieben Jahrzehnten entwickelt und

patentiert hat. Stellvertretend für die aktuell mehr als 300 aktiven Patente im

Bereich Sicherheit, Funktion und Design stellen wir nachfolgend drei

Innovationen vor, die wie SEAT schon immer für fortschrittliches

Sicherheitsdenken, modernste Technologie und ansprechendes Design stehen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

1955: KinderrückhalteeinrichtungDas erste SEAT Patent wurde mit der Nummer ES221068A im Jahre 1955 angemeldet.Es beschrieb eine Kinderrückhalteeinrichtung, die aus zwei Metallrahmenkonstruiert war. Für einen leichten Transport konnten diese wie ein Buchzusammengeklappt werden. Zu dieser Zeit war es gängige Praxis, Kinder ohnejegliche Sicherung auf den Rücksitzen mitfahren zu lassen. Durch die neueKinderrückhalteeinrichtung machte SEAT darauf aufmerksam, dass dasVerletzungsrisiko eines Kindes auf der Rückbank höher ist, wenn es bei einemAufprall nicht gesichert ist. Schon damals stellte SEAT sein fortschrittlichesSicherheitsdenken unter Beweis: Viele Sicherheitsaspekte dieses Vorläufermodellsfinden sich auch heute noch in modernen Kindersitzen wieder.So wurde dieser frühe Kindersitz mithilfe von zwei großen Haken an der Rückbankdes Fahrzeugs befestigt. Die beiden Metallrahmen waren durch zwei Stoffgurtemiteinander verbunden, die den maximalen Winkel zwischen Sitzbank undRückenlehne begrenzten und so die Stabilität des Kindersitzes gewährleisteten.Für einen besseren Sitzkomfort des Kindes verfügte die Rückhalteeinrichtungzudem über eine Rückenlehne und eine Sitzfläche aus bequemem, flexiblem Material- wahlweise Stoff oder Kunststoff.Neben den zwei großen Haken zum Einhängen über die Lehne der Rückbank waren andem Gestell auch zwei kleinere Haken angebracht. So konnte der Kindersitzaußerhalb des Fahrzeugs verwendet werden; er wurde dann wie eine Schaukelaufgehängt.Um das Kind im Sitz zu sichern und in seinen Bewegungsmöglichkeiteneinzuschränken, weisen die Patentzeichnungen einen 3-Punkt-Gurt auf. Dieserbestand aus zwei seitlichen Beckengurten, die durch eine für das Kind nur schwerzu öffnende Schnalle verbunden waren. Um den Gurt an die Größe des jeweiligenKindes anpassen zu können, war ein flexibles oder elastischesKonstruktionsmaterial vorgesehen, das ihn verstellbar machte. Der vertikal nach