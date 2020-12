Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Familienbesitz, startet diesen Januar eine neue Kampagne zum Thema „achtsames Trinken“, die Einzelhändlern, Bars und E-Commerce-Partnern dabei helfen soll, ein Umsatzpotenzial zu erschließen, dessen Wert bis Ende 2024 auf 500 Millionen US-Dollar geschätzt wird iii .

Bacardi portfolio of mindful drinking products (Photo: Business Wire)

Achtsames Trinken – das Bewusstmachen, warum, wie viel und welchen Alkohol wir trinken – ist eine kulturelle Bewegung, die in diesem Jahr unglaublich populär geworden ist. Das Konzept umfasst alles, vom Ersetzen des Alkohols durch alkoholfreie Spirituosen über das Genießen alkoholarmer Longdrinks bis hin zum „Nippen und Genießen“ von Cocktails, die aus feinsten, natürlichen Zutaten hergestellt werden.

Diese Idee der Mäßigung, ohne sich mit dem Zweitbesten zufrieden zu geben, gewinnt auf der ganzen Welt an Zugkraft, und nirgendwo mehr als in Westeuropa. Die Lockdowns und Restriktionen von 2020 haben das Wachstum nur beschleunigt:

+30 % und +25 % mehr Google-Suchen nach alkoholfreien Getränken im Vereinigten Königreich bzw. Deutschland im Vergleich zu dieser Zeit im letzten Jahr

In beiden Ländern verzeichneten die Google-Suchen nach „Aperitivo“ ab März 2020 einen dramatischen Anstieg, da die Menschen begannen, nach NoLo-Cocktails zu suchen, um sie zu Hause zu genießeniv

Brenda Fiala, Global VP für Strategic Insights & Analytics bei Bacardi, wirft ein Licht auf diesen wachsenden Getränketrend: „Was in unseren Untersuchungen wirklich auffällt, ist, wie groß das achtsame Trinken in Westeuropa in diesem Jahr geworden ist (im Vergleich zum letzten Jahr). Es ist dabei, sich zur ‚NoLo-Hauptstadt der Welt‘ zu entwickeln. Während sich der Lockdown auf unser Leben und unsere Gewohnheiten auswirkte, begannen die Menschen nicht nur nach Cocktails mit niedrigerem Alkoholgehalt zu suchen, sondern sie begannen auch, ihre Cocktails etwas früher als gewöhnlich zu genießen und mit Longdrinks und alkoholfreien Optionen zu experimentieren. Das bedeutet, dass sich achtsames Trinken wirklich durchgesetzt hat und auch weiterhin durchsetzen wird.“