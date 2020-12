Von August bis in den November hinein verzeichnete Mais einen fulminanten Preisanstieg. Dass Mais nach einer derart ausgeprägten Rally in eine Verschnaufpause eintreten würde, kam nicht überraschend.

Von August bis in den November hinein verzeichnete Mais einen fulminanten Preisanstieg. Dass Mais nach einer derart ausgeprägten Rally in eine Verschnaufpause eintreten würde, kam nicht überraschend. Mais versteht es bislang, diese Konsolidierung im Hinblick auf eine rasche Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung überaus aussichtsreich zu gestalten. Knackige Rücksetzer blieben bislang aus. Vielmehr vollzieht sich das Ganze (bis dato) auf hohem Niveau.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 28.11. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit entbrannte ein Kampf um die 400 US-Cents. Mais konnte die Zone im Großen und Ganzen verteidigen und blieb damit aus charttechnischer Sicht im Spiel. Aktuell übt der Preis Druck auf den Bereich von 425 US-Cents aus. Mais winkt eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 450 US-Cents. Auf der Unterseite gilt es unverändert, den Bereich von 400 US-Cents im Auge zu behalten. Dieser hat nun eine hohe Relevanz als Unterstützung. […]“



Noch immer dominiert der Widerstandsbereich um 425 US-Cents das Handelsgeschehen. Zwischenzeitlich gab es durchaus vielversprechende Versuche, sich dieses Widerstands zu entledigen, doch letztendlich brachten sie (bislang) nicht den gewünschten Erfolg. Somit blieb Mais der Weg in Richtung 450 US-Cents verwehrt. Doch es scheint sich Druck aufzubauen. Rücksetzer blieben zuletzt eng begrenzt. Die wichtige Unterstützung bei 400 US-Cents geriet in den letzten Tagen und Wochen nicht mehr wirklich in Bedrängnis. Kurzum: Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar: Mais muss über die 425 US-Cents und darf nicht unter die 400 US-Cents.

Auch das fundamentale Umfeld präsentiert sich für Mais robust. Kürzlich stand der vom US-Agrarministerium (USDA) veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Dezember im Fokus. Nachdem bereits die Berichte für Oktober und November für Mais bullische Aspekte zu bieten hatten, schlug der aktuelle Bericht in die gleiche Kerbe. So wurden die Projektionen für die globalen Lagerendbeständen für das Erntejahr 2020 / 2021 im Dezember-Bericht weiter reduziert. Ging man im November-Report in den Projektionen noch von globalen Lagerendbeständen für Mais in Höhe von 291,43 Mio. Tonnen für 2020 / 2021 aus, so wurde dieser Wert im aktuellen Dezember-Report auf 288,96 Mio. Tonnen nach unten korrigiert.