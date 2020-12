POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburg will wegen eines drohenden Engpasses in Krankenhäusern in der Corona-Krise andere Länder um Hilfe bitten. Die Zahl neuer Infektionen liege bei mehr als 1000, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtages in Potsdam.

"Uns stehen da schwierige Zeiten bevor, weil insbesondere in den nächsten ein bis zwei Wochen mit einem erheblichen weiteren Ansteigen zu rechnen ist, was uns an Kapazitätsgrenzen bringen kann." Einige Landräte im Süden Brandenburgs seien kurz davor, den Katastrophenfall auszurufen. Nonnemacher hatte zunächst von 1021 Neuerkrankungen gesprochen, das Ministerium aktualisierte die Angabe später auf 1217 - ein neuer Höchststand.