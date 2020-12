Düsseldorf (ots) - Reisen nach Barcelona und Island, ein Menü, frisch gekocht

vom Chef oder aber die Übernahme der letzten Rechnung - in diesem Jahr möchte

PRO-VIVET mit einer ganz besonderen Advents- und Weihnachtsaktion seinen

Mitarbeitern "danke" sagen! Eines der erfolgreichsten Start-Ups im

Gesundheitswesen investiert daher das Budget der aufgrund der Corona-Pandemie

ausgefallenen Weihnachtsfeier zu 100% in seine Mitarbeiter!



Sabrina Katzmann und Miguel Norte, Gesellschafter von PRO-VIVET:





"Wertschätzung, Anerkennung und Respekt für unsere Mitarbeiter sind unserAntrieb. Mit PRO-VIVET möchten wir den Berufsstand der Pflege wieder attraktivund pro Familie gestalten, doch auch unsere Mitarbeiter machen aufgrund derderzeitigen Pandemie zahlreiche Überstunden und springen für ihre Kollegen ein.Sie sind 100% für ihre Patienten da, machen Mut und helfen, optimistisch in dieZukunft zu blicken. Da die Weihnachtsfeier in diesem Jahr aufgrund derCorona-Krise nicht stattfinden kann, haben wir uns daher entschlossen, aufandere Weise unsere Anerkennung zu zeigen und investieren das Budget der Feierin besondere Aktionen für unser Team."Die Arbeitnehmerüberlassungsagentur PRO-VIVET überrascht seine Mitarbeiter miteinzigartigen Weihnachtsaktionen im Wert von 10.000 Euro. In der 1. Aktionswochehatten die Mitarbeiter die Möglichkeit, Rechnungen ihrer letzten Anschaffungeneinzusenden. Das Los entschied, welche von PRO-VIVET übernommen wurden. EineReise nach Barcelona, wenn sich die Krisensituation gebessert hat, gab es inWoche 2 bei einem Quiz zu gewinnen. Wer in Woche 3 ein kleines Video zuPRO-VIVET einreichte, nahm an der Verlosung einer Island-Reise teil. Zudemkonnten sich die Mitarbeiter täglich ein Tagesgewinn im PRO-VIVETAdventskalender sichern. Hinter den Türchen versteckte sich u.a. ein vom Chefzubereitetes Abendessen oder gemeinsame Ausflüge, die dann hoffentlich in naherZukunft realisiert werden können. Auch eine im Namen der Mitarbeiter getätigteSpende durch PRO-VIVET für die Aktion LICHTBLICKE e.V. in Düsseldorf verbirgtsich hinter einem der Kalendertürchen.Eine weitere Besonderheit Zeiten in denen die Pflegekräfte besondere Motivationbrauchen, ist das täglich versendete Video der Gesellschafter an ihreMitarbeiter: Jeden Abend um 19 Uhr wird ein neues Video von den beidenaufgenommen und via Mail und What'sApp ans Team verschickt - seit mehr als 10Wochen!Über PRO-VIVET:Die PRO-VIVET GmbH überzeugt mit einem einzigartigen Leistungsportfolio undVergütungsprinzip, das sowohl einen absoluten Mehrwert für Mitarbeiter, derenFamilien, Krankenhäuser und somit auch Patienten bietet. PRO-VIVET vermitteltseine fest angestellten Krankenpfleger gezielt an Krankenhäuser, die einenFachkräftebedarf haben und deckt hierbei alle Fachbereiche ab - dazu zählen u.a.die Intensivmedizin, Anästhesie und IMC sowie Geburtshilfe und Altenpflege.