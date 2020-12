Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Das Urteil bringt fünf Jahre nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals sehrviel Klarheit in die Sache. Schon lange steht fest, dass nicht nur Volkswagen die eigenen Automobile manipuliert hat. Auch weitere große Autobauer wieDaimler, BMW, Volvo und Fiat haben Abschalteinrichtungen in ihren Fahrzeugenverbaut. Nun ist klar: Diese Form der Manipulation war illegal. Für betroffenePKW-Halter standen die Chancen nie besser, erfolgreich Schadensersatzansprüchedurchzusetzen.Bislang rechtfertigten viele Hersteller die Verwendung von Abschalteinrichtungenmit dem Schutz des Motors. Dieser Argumentation folgten die EuGH-Richter jedochnicht. So sei eine Abschalteinrichtung nur dann erlaubt, wenn der Motor ohne dieAbschalteinrichtung unmittelbare Schäden erleidet oder wichtige Funktionen wiedie Lenkung ausfallen würden. Im Normalfall schützen Abschalteinrichtungenjedoch höchstens vor dem Verschleiß oder der Verschmutzung des jeweiligenMotors.Der Abgasskandal wird uns wohl trotz dieses Urteils noch einige Zeit begleiten.Die nationalen Gerichte müssen im nächsten Schritt die Legalität derverschiedenen Abschalteinrichtungen der unterschiedlichen Hersteller einzelnbewerten. Dabei werden sie sich an der verbraucherfreundlichen Rechtsauslegungdes EuGH orientieren.In Deutschland hat der Bundesgerichtshof diesbezüglich bereits zwei Verfahrenangesetzt: Im Februar befassen sich die BGH-Richter mit der Zulässigkeit desVW-Software-Updates, das ebenfalls eine Abschalteinrichtung enthält. Im Märzsteht dann ein Verfahren im Rahmen des Daimler-Dieselskandals an" , erklärtClaus Goldenstein. Er ergänzt:Deutsche PKW-Halter sollten sich schnell wehren - Verjährung droht"Für betroffene Verbraucher entsteht durch den Abgasskandal ein enormer Schaden.Die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen ist in den vergangenen Jahren bereits stark