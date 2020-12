Britische Notenbank hält an Corona-Kurs fest Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.12.2020, 13:07 | 27 | 0 | 0 17.12.2020, 13:07 | LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hält an ihrem Corona-Krisenkurs fest. Wie die Bank of England am Donnerstag mitteilte, bleiben sowohl die Leitzinsen als auch das Wertpapierkaufprogramm unverändert. Der Leitzins liegt damit weiter knapp über der Nulllinie und beträgt 0,1 Prozent. Die Anleihekäufe wurden erst auf der jüngsten Zinssitzung im November um 150 Milliarden Pfund ausgeweitet, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Analysten hatten mit den aktuellen Entscheidungen gerechnet./bgf/jsl/fba Diesen Artikel teilen

