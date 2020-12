^ DGAP-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Sonstiges Erlebnis Akademie AG mit Designated Sponsoring bei Xetra in den Handel einbezogen

* Erlebnis Akademie Aktie ist seit dem 14. Dezember 2020 zusätzlich auf Xetra handelbar



* Trotz Corona-Lockdown bis 10. Januar 2020 in Deutschland sollen die beiden Neustandorte Usedom und Elsass wie geplant im zweiten Quartal 2021 eröffnen



* Positives Konzernjahresergebnis wird voraussichtlich trotz verschärftem Umfeld im vierten Quartal 2020 erreicht



Bad Kötzting, 17. Dezember 2020 - Die Aktien der Erlebnis Akademie AG sind seit dem 14. Dezember 2020 auf der Handelsplattform Xetra einbezogen. Mit diesem Schritt möchte das Unternehmen eine kontinuierliche Liquidität im Handel der Aktien sicherstellen sowie die Aktie für noch breitere Investorenkreise handelbar machen. Das Designated Sponsoring übernimmt die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.



"Wir sehen den Einbezug zum Handel auf Xetra als bedeutenden Schritt für unser ,Erwachsenwerden' an der Börse", so Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Die Aufnahme in den Xetra-Handel ist mit dem erforderlichen Designated Sponsoring aus unserer Sicht auch als Qualitätsmerkmal zu betrachten, das sich im besten Fall auch auf den Bekanntheitsgrad und die Attraktivität der Erlebnis Akademie auswirken wird." Die Aktie der Erlebnis Akademie AG ist seit Ende 2015 im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar.

Aufgrund des aktuell wieder verschärften Pandemie-Umfelds hat die Erlebnis Akademie ihre Standorte bis auf weiteres wieder geschlossen. Einzig die beiden Baumwipfelpfade in Tschechien werden über die Weihnachtsfeiertage geöffnet bleiben. Da derzeit nicht eindeutig absehbar ist, wie lange sich die Maßnahmen der Länder hinziehen werden, geht das Unternehmen davon aus, dass außer den tschechischen alle Standorte eventuell bis einschließlich Januar 2021 geschlossen bleiben müssen