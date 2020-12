Psyche bleibt Hauptgrund für Berufsunfähigkeit (FOTO)

Koblenz (ots) - Analyse der Debeka bestätigt drei Hauptursachen - Debeka zahlte

mehr Invalidenrente als im Vorjahr



Psychische Störungen sind weiterhin Ursache Nummer eins, wenn Menschen

berufsunfähig werden. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Debeka hervor.

Dafür hat der viertgrößte Lebensversicherer in Deutschland seinen Bestand von

etwa 506.000 gegen Berufsunfähigkeit Versicherten ausgewertet. Berücksichtigt

wurden dabei die im vorigen Jahr rund 1.000 neu eingetretenen Leistungsfälle in

der Berufsunfähigkeit. Die drei Hauptgründe: Für 44,1 Prozent waren im Jahr 2019

psychische Störungen Grund für die Berufsunfähigkeit. Im Jahr 2018 betrug dieser

Anteil 45,4 Prozent. Als zweiten Grund führt die Debeka mit 15,7 Prozent

bösartige und gutartige Tumore an. Mit 12,6 Prozent war der Bewegungsapparat -

sprich Rücken, Gelenke etc. - der drittgrößte Anlass, seinem Broterwerb nicht

mehr nachkommen zu können.



Reihenfolge bleibt







Berufsunfähigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent weiter leicht

abgenommen. Dabei waren Rücken, Gelenke und Co. jahrelang die zweithäufigste

Ursache für Berufsunfähigkeit. Erst in der vorigen Analyse für das Jahr 2018

nahmen Geschwülste (zum Beispiel Krebserkrankungen) mit 15,5 Prozent den zweiten

Platz ein. Dabei lag der Anteil bei Muskeln und Skelett noch auf einem ähnlichen

Niveau (15,3 Prozent).



Mehr Rente gezahlt



61,7 Millionen Euro Rente (Vorjahr: 58,8 Millionen Euro) zahlte die Debeka im

Jahr 2019 insgesamt an Menschen, die Leistungen aus der

Berufsunfähigkeitsversicherung beziehen. Damit entrichtete die Debeka knapp fünf

Prozent mehr Rente für Berufsunfähigkeit als im Vorjahr. Empfänger waren mehr

als 7.200 Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihre Arbeit nicht mehr -

oder nur noch eingeschränkt - verrichten konnten. Davon waren ca. 6.450

Vollinvalide (Vorjahr: fast 6.200) und 788 Teilinvalide (Vorjahr: 793).



Im laufenden Jahr macht sich Corona bei den Leistungen zur Berufsunfähigkeit bei

der Debeka noch kaum bemerkbar.



Pressekontakt:



Dr. Gerd Benner

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon (02 61) 4 98 - 11 00



Christian Arns

Abteilungsleiter Konzernkommunikation

Telefon (02 61) 4 98 - 11 22



Debeka Lebensversicherungsverein a. G.

56058 Koblenz



Telefon (02 61) 4 98 - 11 88

Telefax (02 61) 4 98 - 11 11



E-Mail mailto:presse@debeka.de

Internet http://www.debeka.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/4793680

OTS: Debeka Versicherungsgruppe





