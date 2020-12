Bauunternehmen schauen verhalten positiv nach vorne. / Null-Wachstum für 2021 erwartet.

Berlin (ots) - "Wir haben die Herausforderungen durch die Corona-Krise gut

gemeistert. Das ist nicht zuletzt den großen Anstrengungen unserer Firmen und

Mitarbeiter geschuldet. Während die gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung in

den ersten drei Quartalen preisbereinigt um 5,8 % zurückging, legte sie im

Baugewerbe real um 2,0 % zu." Dieses Fazit für das Corona-Jahr 2020 zogen die

beiden Präsidenten des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie und des

Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Peter Hübner und Reinhard Quast,

anlässlich der Jahrespressekonferenz der beiden Bauspitzenverbände.



Während die Gesamtzahl der Erwerbstätigen von Januar bis September gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 0,8 % sank, konnte das Baugewerbe im gleichen Zeitraum eine

Zunahme von 1 % verzeichnen. D.h.: Die Bauwirtschaft hat - wie bereits in den

Vorjahren - auch 2020 die Gesamtkonjunktur gestützt.





Die Bauspitzenverbände gehen in ihrer gemeinsamen Prognose davon aus, dass diebaugewerblichen Umsätze im Bauhauptgewerbe im laufenden Jahr nominal um 3,0 %zulegen werden. Bei einer erwarteten Preissteigerung von 2,5 % verbleibt damitnoch ein leichtes reales Plus von 0,5 %. Für 2021 erwartet die Branche einenominale Stagnation der baugewerblichen Umsätze auf dem Niveau des Jahres 2020,unter Berücksichtigung der Preise ergibt sich damit ein reales Minus von 2 %.Der Wohnungsbau dürfte am besten durch die Corona-Krise kommen und im laufendenJahr ein nominales Umsatzwachstum von 4 % erreichen, das im kommenden Jahr mit 3% nur geringfügig niedriger ausfallen dürfte. Mit einem Umsatz von 52,6 Mrd.Euro wird der Wohnungsbau auch 2021 die wichtigste Bausparte bleiben. "Der Druckauf die Wohnungs-märkte in den Ballungsgebieten hat sich nicht abgeschwächt.Aufgrund des durch Corona gestärkten Trends zum Homeoffice scheint eine eigeneImmobilie noch erstrebenswerter. Hinzu kommt, dass die Haupttriebfeder derWohnungsbauaktivitäten in den vergangenen Jahren, nämlich das äußerst niedrigeZinsniveau, auch weiterhin Bestand haben wird. Die Attraktivität vonInvestitionen im Wohnungsbau bleibt also ungebrochen", erläuterte HDB-PräsidentHübner die Hintergründe zum Wohnungsbau.In den Jahren 2020 und 2021 wird der Bau für gewerbliche Investoren amdeutlichsten unter den Folgen der Corona-Krise leiden. Hier sprechen dieVorlaufindikatoren eine klare Sprache. Der schwache Wirtschaftshochbau wird dazuführen, dass die Umsätze im Wirtschaftsbau 2020 nominal nur um 1,0 % zulegen undim kommenden Jahr um 2,0 % zurückgehen werden. Das Volumen wird 2021 bei 48,7Mrd. Euro liegen. "Die großen Branchen des Verarbeitenden Gewerbes erwarten fürdas laufende Jahr einen Umsatzrückgang, der bis zu 15 % erreichen soll. Noch